Adhurues të Skyline, mblidhuni: dikush po shet një koleksion të veturash të rralla R34 GT-R
Çfarë është më mirë se një Nissan Skyline GT-R R34? Nëse thatë një Mitsubishi Eclipse Spyder, largohuni që këtej - e keni parë gabim 2 Fast 2 Furious.
Sidoqoftë, përgjigjja e vërtetë është pesë R34 Skyline GT-R, siç dëshmohet nga koleksioni mahnitës në Mbretërinë e Bashkuar, transmeton Telegrafi.
Por prisni, bëhet edhe më mirë, sepse të pesë këto R34 me kilometrazh të ulët do të dalin në ankandin Villa d'Este të Broad Arrow muajin e ardhshëm.
Pra, çfarë ofrohet në të vërtetë? Epo, do të fillojmë me më të vjetrin e serisë - edicioni Midnight Purple II nga viti 1999, i cili ndryshon ngjyrën.
Ky model ka edhe kilometrazhin më të lartë me pak më pak se 27,000 kilometra në orë, por ka edhe një diferencial me rrëshqitje të kufizuar NISMO dhe na premtohet "performancë spektakolare" falë kompanisë Hosaka në Japoni.
Po flasim për një motor të modifikuar 2.8 litra, pistona të farkëtuar dhe një turbokompresor GReddy T88-33D. Në maj të vitit 2023, një test dinamometër konfirmoi se prodhonte 690 kuaj fuqi.
Dy makinat e vitit 2001 në koleksion janë Bayside Blue V-Spec II dhe Silica Brass M-Spec. Gjithsesi, e para ka vetëm 6,700 milje në orën e saj dhe është një nga vetëm 14 makinat e pajisura ndonjëherë me S-Tune të NISMO-s (që është S për rrugë), kështu që po shikoni rreth 400 kuaj fuqi, një krah të pasmë karboni dhe një konfigurim pezullimi të përdorshëm, të anuar nga rruga.
E dyta nderoi inxhinierin kryesor të GT-R Kazutoshi Mizuno (pra M-Spec) dhe u ndërtua mbi modelin V-Spec II me një brendësi të plotë prej lëkure, ulëse të ngrohta dhe pezullim më të butë.
Sigurisht, viti 2002 ishte viti i fundit i prodhimit të R34 GT-R, dhe për të festuar Nissan lansoi V-Spec II Nür me një motor të modifikuar RB26, turbo më të mëdhenj, pezullim më të fortë dhe një mbulesë motori të lyer me ar.
Kjo këtu është e përfunduar me ngjyrën Millennium Jade ekskluzive për Nür, vjen me shumë histori para importit falë 20 viteve me vetëm një pronar në Japoni, dhe ka pak më shumë se 18,000 milje në orën e saj.
Dhe kështu, e fundit, por sigurisht jo më pak e rëndësishme, është Clubman Race Spec i vitit 2002 nga NISMO. Ky është një R34 vërtet i rrallë, sepse ndërsa filloi si një makinë M-Spec, që atëherë është rimodeluar nga vetë NISMO në Fabrikën e saj Omori.
Programi CRS filloi në vitin 2013, por edhe kështu na thuhet se kjo është një nga vetëm gjashtë makinat që janë pajisur që atëherë me motorin e zmadhuar 2.8 litra F Sport R, që do të thotë atmosferë e vërtetë Z-Tune dhe rreth 500 kuaj fuqi.
Gjithashtu vesh aliazhe RAYS të farkëtuara dhe një kapak karboni R-Tune. Transformimi në Clubman Race Spec është i njohur për ngadalësinë dhe koston e tij, dhe kjo makinë e veçantë ka përshkuar më pak se 200 milje që kur puna u krye në vitin 2022.
Pra, sa mendoni se do të shitet secila makinë? Dhe a ka ndonjë në botë para të mjaftueshme për ta mbajtur së bashku këtë koleksion jashtëzakonisht të pastër? /Telegrafi/