Abdixhiku mirëpret dekretin për shpërndarjen e Kuvendit
Kryetari i Lidhja Demokratike e Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka mirëpritur dekretin e presidentes së vendit për shpërndarjen e Kuvendi i Kosovës, duke e vlerësuar si një veprim në mbrojtje të rendit kushtetues dhe funksionimit të institucioneve.
Në një reagim publik, Abdixhiku tha se partia që ai drejton mbështet qëndrimin e presidentes Vjosa Osmani, duke theksuar se vendimi i saj tregon përgjegjësi dhe qartësi kushtetuese.
Sipas tij, zhvillimet politike që çuan në këtë situatë nuk mund të prodhojnë, siç u shpreh ai, debate artificiale apo zvarritje procedurale që do ta vendosnin vendin jashtë rregullave institucionale.
Ai shtoi se LDK është e gatshme të marrë pjesë në konsultimet për caktimin e datës së zgjedhjeve dhe t’u drejtohet qytetarëve për një zgjidhje të re demokratike.
Zgjedhjet e Jashtëzakonshme, Osmani: Këtu e sollën vendin njerëz të papërgjegjshëm e me qëllime të rrezikshme
Abdixhiku theksoi gjithashtu se zgjedhjet nuk kanë qenë alternativa e preferuar e LDK-së, duke i cilësuar ato si të panevojshme dhe të shmangshme. Megjithatë, sipas tij, përpjekjet për kapje njëpartiake të pozitave shtetërore penguan çdo mundësi kompromisi politik.
“Në demokraci, fjala e fundit gjithmonë i takon sovranit”, u shpreh Abdixhiku, duke theksuar se vendimi përfundimtar tashmë u takon qytetarëve të Kosovës. /Telegrafi/