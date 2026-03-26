AAK mbledh sot Këshillin e Përgjithshëm, në fokus zhvillimet politike
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) do të mbajë sot në orën 16:00, mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm, ku pritet të diskutohen zhvillimet aktuale politike në vend.
Sipas njoftimit zyrtar nga Zyra për Informim dhe Marrëdhënie me Publikun e AAK-së, në këtë takim do të shqyrtohen qëndrimet e partisë lidhur me situatën e krijuar politike.
“ Në këtë mbledhje do të diskutohen zhvillimet aktuale politike në vend dhe qëndrimet e Aleancës lidhur me situatën e krijuar”, thuhet në njoftim.
Nga kjo parti kanë bërë të ditur se pas përfundimit të mbledhjes do të njoftojnë për vendimet dhe qëndrimet që do të dalin nga diskutimet. /Telegrafi/
