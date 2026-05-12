A zgjoheni natën të mbytur në djersë? Zbuloni se çfarë po përpiqet t'ju tregojë trupi juaj
A zgjoheni të mbuluar me djersë në mes të natës, edhe pse dhoma nuk është shumë e ngrohtë? Djersitjet e herëpashershme të natës zakonisht nuk janë arsye për panik, por kur ato përsëriten ose bëhen intensive, mund të jenë një sinjal se diçka po ndodh në trup.
Djersitja gjatë natës nuk është një sëmundje në vetvete, por një simptomë që mund të ketë shumë shkaqe të ndryshme, nga ato të padëmshme deri te ato që kërkojnë kujdes mjekësor.
Arsyeja më e zakonshme, megjithatë, janë kushtet e gjumit. Një dhomë e tejnxehur, batanijet e trasha ose rrobat sintetike shpesh çojnë në djersitje të shtuar gjatë natës. Gjithashtu, stresi dhe ankthi mund të aktivizojnë sistemin nervor dhe të shkaktojnë djersitje edhe kur temperatura në dhomë nuk është e lartë.
Tek gratë, djersitja gjatë natës shpesh shoqërohet me ndryshime hormonale, veçanërisht gjatë menopauzës dhe perimenopauzës. Afshet e nxehta dhe ndjenjat e papritura të nxehtësisë bëhen më pas një dukuri e zakonshme që prish gjumin dhe cilësinë e pushimit.
Përveç hormoneve, disa infeksione mund të shkaktojnë edhe djersitje natën. Sëmundjet virale, gripi dhe disa gjendje inflamatore shpesh shoqërohen me djersitje të shtuar gjatë gjumit, veçanërisht nëse ka temperaturë ose ethe.
Ekspertët paralajmërojnë se djersitja gjatë natës ndonjëherë mund të lidhet me çrregullime të tiroides, diabet ose efekte anësore të disa ilaçeve, siç janë ilaçet kundër depresionit dhe ilaçet për uljen e temperaturës.
Edhe pse djersitja e rastit zakonisht nuk është shkak për shqetësim, rekomandohet një vizitë te mjeku nëse një person zgjohet rregullisht plotësisht i lagur, nëse simptomat zgjasin me javë ose shoqërohen me humbje peshe, lodhje, ethe ose gulçim.
Ekspertët këshillojnë freskimin e dhomës para se të flini, përdorimin e materialeve më të lehta për gjumë dhe shmangien e alkoolit, ushqimit të rëndë dhe aktiviteteve stresuese në mbrëmje.
Djersitja gjatë natës është shpesh një fenomen i përkohshëm dhe i padëmshëm, por ndonjëherë trupi paralajmëron përmes këtyre simptomave se ka nevojë për vëmendje shtesë.