A u arratis Ronaldo nga Arabia Saudite? Aeroplani i portugezit u ngrit pas përshkallëzimit të konfliktit
Aeroplani privat i futbollistit portugez Cristiano Ronaldo, me vlerë 70 milionë euro, u nis nga Arabia Saudite në mes të natës, një shenjë se superylli mund të jetë larguar mes përshkallëzimit të konfliktit.
Riadi, ku jeton Ronaldo me partneren e tij Georgina Rodriguez dhe pesë fëmijët e tij, është goditur nga bombat iraniane ndërsa luftimet hyjnë në ditën e katërt. Ambasada amerikane në kryeqytetin e Arabisë Saudite u godit nga dy dronë gjatë natës, dhe media shtetërore iraniane pretendon se ndërtesa e komandës në Bahrejnit është shkatërruar gjithashtu.
Shtetasit e huaj po largohen nga Lindja e Mesme në masë dhe detajet e avionit të Ronaldos që udhëtoi për në Madrid kanë dalë në internet. Gjurmimi i fluturimit tregon se avioni Bombardier Global Express bëri udhëtimin gati shtatë orësh për në kryeqytetin spanjoll.
Aeroplani luksoz privat u nis në orën 20:00 dhe mbërriti pothuajse në orën 01:00 të mëngjesit. Flightradar24 tregon rrugën që përshkoi avioni i Ronaldos mbi Egjipt dhe Mesdhe para se të ulej në Spanjë.
Departamenti Amerikan i Shtetit u ka kërkuar amerikanëve të largohen nga më shumë se dy vende të Lindjes së Mesme për shkak të rreziqeve të sigurisë. Të gjithëve në lindje të Egjiptit iu tha të largoheshin dhe një numër i madh fluturimesh për në Riad u panë të ktheheshin mbrapsht gjatë natës, me mijëra shtetas të huaj që përpiqeshin me dëshpërim të largoheshin nga zona e luftës.
Në vitin 2024, Ronaldo shiti Gulfstream G200 që bleu për 18 milionë euro në vitin 2015 dhe i shpenzoi paratë për një avion të ri Bombardier Global Express 6500 me vlerë të pabesueshme prej 70 milionë eurosh.
Modeli krejtësisht i zi ka kapacitet deri në 15 pasagjerë dhe ofron një gamë të gjerë dhomash të ndryshme, duke përfshirë një zonë ulëseje me tavolina dhe divane, një suitë me krevat dopio dhe një dush të veçantë.
Është personalizuar me logon e tij dhe afishe të siluetës së tij duke festuar një gol në mënyrën e tij karakteristike, dhe Georgina e veshi atë në një udhëtim në Milano javën e kaluar. /Telegrafi/