A po thyhet rekordi i Usain Bolt? Pamje të robotit humanoid që tronditin rrjetin
Kompania kineze e robotikës Unitree Robotics ka publikuar pamje të reja testimi të robotit të saj humanoid H1 duke vrapuar me shpejtësi deri në 10.1 metra/s në një pistë - një hap i madh përpara në lëvizshmërinë e robotëve dykëmbësh.
Në kulmin e tij, H1 arriti afërsisht 36 km/orë, megjithëse kompania pranoi se mund të ketë pasaktësi të vogla në matje.
Performanca e afron atë jashtëzakonisht shumë me shpejtësinë mesatare të legjendës xhamajkane Usain Bolt gjatë vrapimit të tij rekord botëror në 100 metra për 9.58 sekonda në vitin 2009, i cili rezultoi në rreth 10.44 m/s.
"10 m/s!! Unitree thyen përsëri rekordin botëror. Me fizikun e një njeriu të zakonshëm, duke vrapuar me shpejtësinë e një kampioni bote", u përshkrua videoja nga Unitree Robotics. /Telegrafi/
10m/s!! Unitree Breaks the World Record Again😊
With the physique of an ordinary person, running at a world champion’s speed!
Leg length: 0.4+0.4=0.8m, body weight: approx. 62kg!
H1: “Give me one more chance, give the world one more honor!” pic.twitter.com/Fk4Zo9zKit
— Unitree (@UnitreeRobotics) April 11, 2026