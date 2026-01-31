A po e humb Bitcoin statusin e “arit digjital” - shitjet masive vazhdojnë, mbizotëron pesimizmi
Bitcoin ka rënë në nivelin më të ulët të dy muajve të fundit, duke reflektuar një përkeqësim të ndjeshëm të sentimentit të investitorëve dhe një valë të re shitjesh në tregjet globale të kriptomonedhave.
Kriptomonedha më e madhe në botë u tregtua rreth nivelit të 81 mijë dollarëve, duke regjistruar një rënie ditore prej afërsisht 4 për qind.
Sipas të dhënave të tregut, kjo është vlera më e ulët e Bitcoinit që nga fundi i nëntorit. Nga kulmi historik i arritur në tetor, çmimi ka humbur rreth një të tretën e vlerës së tij.
Rënia i atribuohet kryesisht tërheqjes së kapitalit nga fondet e tregtuara në bursë (ETF) që ndjekin Bitcoinin në Shtetet e Bashkuara. Këto fonde kanë shënuar tre muaj radhazi dalje neto investimesh, me një total prej rreth 4.8 miliardë dollarësh të tërhequr.
Në të njëjtën kohë, gjatë 24 orëve të fundit janë mbyllur pozicione spekulative me vlerë mbi 1.5 miliard dollarë, çka ka përshpejtuar rënien e çmimit, raporton bloomberg.
Analistët theksojnë se investitorët po orientohen gjithnjë e më shumë drejt aktiveve të sigurta, si ari, duke vënë në pikëpyetje narrativën e Bitcoinit si “ari digjital”.
Disa ekspertë paralajmërojnë se presioni negativ mund të vazhdojë edhe në ditët në vijim, me mundësi që çmimi të bjerë nën pragun e 80 mijë dollarëve. Skenarët më pesimistë përmendin edhe nivelin e 70 mijë dollarëve, veçanërisht gjatë fundjavave, kur tregjet karakterizohen nga likuiditet më i ulët.
Rënia e fundit rikthen një klimë paqartësie në tregun e kriptomonedhave, i cili mbetet tepër i ndjeshëm ndaj lëvizjeve të kapitalit, politikave monetare dhe ndryshimeve në besimin e investitorëve. /Telegrafi/