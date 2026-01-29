Ku mund të ndalet rënia e Bitcoin?
Bitcoin po i afrohet një zone mbështetëse historikisht të rëndësishme rreth nivelit 62 mijë dollarë, ndërsa një indikator i rezervës së kostos - i ndjekur prej kohësh dhe i lidhur me Binance - sugjeron se BTC mund të përballet me presione shtesë në periudhën në vijim.
Ky nivel i rezervës së kostos prej 62 mijë dollarësh nuk është testuar që nga miratimi i ETF-ve spot të Bitcoin në SHBA në janar 2024, duke ngritur pikëpyetje të reja nëse rënia aktuale përfaqëson një fazë më të thellë të tregut në rënie (bear market), apo thjesht një korrigjim të zakonshëm brenda ciklit.
Paralajmërimi vjen në një moment kur disa indikatorë teknikë dhe “on-chain” po japin sinjale rënëse njëkohësisht, ndonëse segmente të tregut mbeten ende të pozicionuara për një cikël të ri rritës (bull cycle) që pritet të materializohet në vitin 2026, raporton yahoofinance.
Kostoja e rezervës së Binance ndryshon nivelin e fundit pas ETF-ve
Indikatori Binance Reserve RP, i cili ndjek koston mesatare të blerjes së rezervave të Bitcoin në këtë bursë, historikisht ka shërbyer si një vijë ndarëse mes tregjeve rritëse (bull) dhe atyre rënëse (bear).
Sipas të dhënave të ndara nga analisti i kriptomonedhave Burak Kesmeci, ky nivel aktualisht ndodhet rreth 62 mijë dollarë, duke shënuar një rritje të ndjeshme krahasuar me periudhën para miratimit të ETF-ve spot të Bitcoin.
Para miratimit të ETF-ve spot, ky indikator luhatej rreth 42 mijë dollarë, duke reflektuar një strukturë tregu të ndryshme, të dominuar kryesisht nga flukset e investitorëve “retail” dhe kapitali jashtë SHBA-së, transmeton Telegrafi.
Që nga janari 2024, hyrja e kapitalit institucional ka ndryshuar ndjeshëm dinamikën e çmimit, duke rritur koston e rezervës dhe duke riformësuar nivelin që tani konsiderohet si mbështetje kryesore poshtë.
“Bitcoin nuk e ka testuar kurrë këtë nivel që nga miratimi i ETF-ve spot,” tha Kesmeci, duke theksuar se gjatë gjithë ciklit rritës çmimi ka qëndruar dukshëm mbi zonën e 62 mijë dollarëve.
Sipas tij, lëvizjet e çmimit gjatë këtij viti do të jenë vendimtare për të përcaktuar nëse ky nivel do të vazhdojë të funksionojë si një bazë strukturore e tregut, apo nëse do të thyhet, duke hapur rrugë për një fazë më të thellë korrigjimi.
Treguesit On-Chain tregojnë një strukturë të hershme rënëse
Përveç indikatorëve të bazuar në bursë, edhe të dhënat “on-chain” po japin sinjale që kërkojnë kujdes.
Treguesi Supply in Loss (oferta e Bitcoin që mbahet me humbje) ka nisur sërish të rritet — një zhvillim që historikisht ka shënuar fazat e hershme të tregjeve rënëse. Në ciklet e mëparshme të viteve 2014, 2018 dhe 2022, ky indikator u rrit përpara se çmimi të arrinte nivelet e tij më të ulëta.
Gjatë këtyre periudhave, humbjet fillimisht përqendroheshin te mbajtësit afatshkurtër dhe më pas përhapeshin gradualisht te investitorët afatgjatë, ndërsa presioni rënës mbi çmimin vazhdonte të thellohej.
Megjithatë, aktualisht Supply in Loss mbetet dukshëm nën nivelet e vërejtura gjatë fazave të plota të kapitullimit, duke sugjeruar se tregu mund të mos ketë arritur ende pikën e tij më ekstreme të stresit.
Në këtë kontekst, Julio Moreno, drejtues i departamentit të kërkimit në CryptoQuant, ka vënë në dukje një grumbullim sinjalesh rënëse të ngjashme me ato që u shfaqën në fillim të nëntorit dhe që, sipas tij, ende nuk janë përmbysur.
Moreno argumenton se tregu mund të jetë ende në procesin e gjetjes së një fundi të qëndrueshëm, përpara se të përcaktohet drejtimi i radhës i lëvizjes së çmimit.
Sa poshtë mund të bjerë Bitcoin?
2022/11/bitcoin-down.jpg telegrafi.com
Duke u mbështetur në çmimin e realizuar të Bitcoin, i cili pasqyron koston mesatare të blerjes së monedhave nga mbajtësit aktualë, Moreno parashikon një skenar të mundshëm rënës nën nivelin e rezervës prej 62 mijë dollarësh.
Sipas vlerësimeve të tij, ky interval potencial luhatet mes 56 mijë dhe 60 mijë dollarëve gjatë vitit të ardhshëm.
Historikisht, periudhat e zgjatura të tkurrjes kanë parë Bitcoin të rikthehet drejt çmimit të realizuar, veçanërisht pasi ka qëndruar për një kohë të gjatë mbi vlerat themelore gjatë cikleve rritëse.
Një lëvizje drejt kësaj zone do të nënkuptonte një rënie prej rreth 55 për qind nga niveli maksimal historik i Bitcoin, i cili tejkalon 125 mijë dollarët.
Megjithëse një korrigjim i tillë do të ishte i ndjeshëm, Moreno e konsideron atë relativisht të moderuar në krahasim me tregjet rënëse të kaluara.
Në ciklet e mëparshme, rëniet shpesh arrinin 70–80 për qind, shpesh të përshpejtuara nga dështime zinxhir dhe kriza strukturore brenda industrisë së kriptomonedhave.
Analiza teknike e Bitcoin kundërshton rrëfimet optimiste
2024/04/bitcoin-anticipated.jpg telegrafi.com
Edhe indikatorët teknikë po shtojnë peshë mbi skenarin rënës për Bitcoin.
Së fundmi, është shfaqur një kryqëzim i mesatareve lëvizëse eksponenciale (EMA) 21-javore dhe 50-javore, i njohur gjerësisht si kryqëzimi EMA i tregut rritës. Në të kaluarën, sinjale të ngjashme kanë paraprirë faza më të thella rënëse të tregut.
Raste të tilla janë vërejtur në tremujorin e katërt të vitit 2014, në fund të tremujorit të tretë të 2018 dhe në fillim të tremujorit të dytë të 2022, periudha që u pasuan nga dobësime të zgjatura të çmimit.
Nëse faza aktuale e Bitcoin rezulton të jetë vërtet një treg rënës, kjo do të vinte në pikëpyetje pritshmëritë se viti 2026 do të shënojë një tjetër cikël të fortë rritjeje për kriptomonedhën më të madhe në botë.
Themeluesi i Binance, Changpeng Zhao, ka promovuar idenë e një “supercikli” të Bitcoin, ndërsa studiuesit e Grayscale kanë vënë në pikëpyetje rëndësinë e ciklit tradicional katërvjeçar.
Në të njëjtën linjë optimiste, Bernstein ka ruajtur një objektiv çmimi prej 150 mijë dollarësh për vitin 2026, duke e përshkruar ambientin aktual si një “treg rritës i zgjatur”.
Nëse këto parashikime do të materializohen, shumëçka mund të varet nga aftësia e Bitcoin për të rimarrë mesataren lëvizëse 50-javore, e cila aktualisht ndodhet pranë nivelit 100,988 dollarë.
Deri në rikthimin mbi këtë prag teknik, analistët theksojnë se fokusi i tregut mbetet i orientuar drejt menaxhimit të rrezikut në anën e poshtme.
Me më shumë se 4.5 miliardë dollarë humbje të realizuara që nga momenti kur Bitcoin ra nën 90 mijë dollarë, testi i radhës i niveleve mbështetëse pritet të jetë vendimtar për të përcaktuar thellësinë reale të ciklit aktual. /Telegrafi/