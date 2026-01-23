A po afrohet një marrëveshje paqeje? Trump thotë se Zelensky është i gatshëm
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky është i përgatitur të bëjë një marrëveshje me Rusinë për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë.
Komentet e Trumpit pasuan një takim midis dy udhëheqësve më herët atë ditë në Forumin Ekonomik Botëror në Davos të Zvicrës.
Menjëherë pas takimit, Zelensky njoftoi se Ukraina do të merrte pjesë në bisedimet trepalëshe me SHBA-në dhe Rusinë në Emiratet e Bashkuara Arabe.
Duke folur me gazetarët në Air Force One, Trump tha se Zelensky i tha gjatë bisedës së tyre se ishte gati të bënte një marrëveshje paqeje.
"Ai tha se do të donte të bënte një marrëveshje... Ai erdhi dhe tha se dëshiron të bëjë një marrëveshje", tha Trump.
Komenti shënon një ndryshim nga qëndrimi i Trumpit në fillim të këtij muaji, kur ai pretendoi se Zelensky ishte ai që po pengonte një marrëveshje të mundshme. /Telegrafi/