A ishte goli i Zvicrës i parregullt? FIFA ende nuk ka publikuar pamjet
Kombëtarja e Zvicrës kaloi në epërsi ndaj Katarit në ndeshjen e parë të Grupit B të Kupës së Botës, falë golit të Breel Embolo nga penalltia në minutën e 17-të.
Megjithatë, goli shkaktoi menjëherë polemika për shkak të dyshimeve për një pozicion jashtë loje në aksionin që parapriu fitimin e penalltisë.
Dyshime për pozicion jashtë loje
Aksioni nisi me një depërtim të Remo Freuler, i cili u rrëzua në zonën e penalltisë nga portieri i Katarit, Mahmoud Abunada. Gjyqtari akordoi penallti, ndërsa vendimi për faullin nuk u kontestua.
Megjithatë, VAR-i e shqyrtoi situatën për disa minuta, pasi ekzistonin dyshime se Freuler mund të kishte qenë në pozicion jashtë loje në fillim të aksionit.
Pamjet e transmetuara në televizion krijuan përshtypjen se lojtari zviceran ishte përtej vijës së fundit të mbrojtjes, por nuk pati një konfirmim zyrtar.
Some fans are puzzled by this 👇
Switzerland's Remo Freuler ran on to a header and was fouled by Qatar keeper Mahmud Abunada, resulting in a penalty, which Breel Embolo scored 🎯
But was that an offside in the build-up? Or is it just a trick of the angle? pic.twitter.com/ehqHeFBx45
— Match of the Day (@BBCMOTD) June 13, 2026
FIFA nuk publikon pamjet sqaruese
Kontroversia u shtua pasi FIFA nuk publikoi grafikat ose pamjet e teknologjisë gjysmë të automatizuar për pozicionin jashtë loje, të cilat zakonisht përdoren për të shpjeguar vendime të tilla.
Sipas raportimeve, edhe transmetuesi britanik ITV kërkoi zyrtarisht pamjet nga FIFA, por nuk mori përgjigje pozitive. Mungesa e transparencës ka nxitur reagime të shumta në rrjetet sociale dhe ka hapur debate mbi korrektësinë e vendimit.
Deri në përfundim të ndeshjes, FIFA nuk kishte dhënë asnjë shpjegim publik dhe nuk kishte publikuar provat vizuale që do të sqaronin situatën. /Telegrafi/