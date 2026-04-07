A i anuloi FIFA vërtet gjashtë gola të Ronaldos? Misteri që rrethon statistikat është zgjidhur
Sulmuesi legjendar portugez, Cristiano Ronaldo nuk po lë gur pa lëvizur në përpjekjen e tij për të arritur rekordin magjik prej 1,000 golash në karrierë.
Kohët e fundit, ai bëri bujë në mbarë botën kur shënoi dy gola për Al-Nassr kundër Al-Najma. Kjo e çoi numrin e tij zyrtar të golave në 967 - që do të thotë se ai tani është vetëm 33 gola larg këtij rekordi të madh.
Megjithatë, papritur filluan të qarkullonin raporte në internet që pretendonin se ylli portugez në fakt ka vetëm 961 gola. Arsyeja: faqet e internetit si SofaScore dhe Transfermarkt nuk përfshijnë gjashtë gola në statistikat e tyre, pasi e klasifikojnë Kupën e Kampionëve të Klubeve Arabe 2023, titullin e vetëm të Ronaldos në Arabinë Saudite deri më sot, thjesht si një turne miqësor.
Në të njëjtën kohë, përdorues të ndryshëm pretenduan se kjo ishte bërë me udhëzime të drejtpërdrejta të FIFA-s - organi qeverisës botëror thuhet se nuk e njohu garën ose fitoren e Ronaldos.
Megjithatë, ky informacion u zbulua shpejt si i pabazuar. IFFHS (Federata Ndërkombëtare e Historisë dhe Statistikave të Futbollit) konfirmoi vlefshmërinë e të gjitha golave të shënuar, përfshirë ato gjashtë 'të diskutueshmet'.
Për më tepër, vetë FIFA e ndryshoi ekuilibrin: në urimet e saj zyrtare për golin e 950-të të Ronaldos, golat e shënuar në Kupën e Kampionëve të Klubeve Arabe u përfshinë në mënyrë të qartë.
Në një vlerësim të publikuar një muaj më parë, organi qeverisës botëror i bëri gjithashtu nderim arritjeve të Ronaldos në këtë turne për Al-Nassr. Raportet për refuzimin e supozuar të FIFA-s për të njohur këto arritje kanë rezultuar të jenë shembuj klasikë të lajmeve të rreme.
Ekspertë të tjerë të njohur të statistikave, si FotMob dhe Opta, gjithashtu vazhdojnë t'i përfshijnë gjashtë golat në bazat e të dhënave të tyre.
Uebsajti i CentreGoals theksoi gjithashtu se FIFA vazhdon t’i njohë si Ronaldon ashtu edhe Al-Nassr si fituesit e ligjshëm të trofeut.
Pra, nuk ka arsye për t’i zbritur ato gjashtë gola nga totali prej 967. Rruga drejt 1,000 golave mbetet e qartë për CR7. /Telegrafi/
🚨🚨| OFFICIAL: FIFA have recognised Cristiano Ronaldo and Al Nassr as Arab Club Champions Cup winners, including his goals in the tournament. pic.twitter.com/Z6Joj7qSQg
— CentreGoals. (@centregoals) April 6, 2026