“A është e vërtetë që 9 vende kanë bllokuar Shqipërinë me veto?”/ Rama përgjigjet nga asambleja e PS në Durrës: Është barsoletë
Kryeministri Edi Rama komentoi për herë të parë zërat se nëntë vende të Bashkimit Europian kanë vënë veton për integrimin e Shqipërisë në BE.
Teksa ishte në Asamblenë e PS-së në Durrës, ai shtoi se 27 shtete duhet të jenë në një mendje për procedurat e anëtarësimit, ndërsa i konsideroi aludimet “barsoleta”, duke i përgënjeshtruar.
“Po shohim këtë çështjen e anëtarësimit nga të dyja anët. Procesi ka njërën anë që lidhet me, një anë që lidhet me ta. BE-ja është si kjo këtu me dy kate, që në katin e parë janë mijëra punonjës që merren me të gjitha aspektet e BE-së, një pjesë e atij katit të parë merret me ndjekjen e procesit për vendet që duan të anëtarësohen. Në mënyrën se si plotësojmë detyrat, ata dërgojnë letrën në katin e dytë. Ata në kat të dytë nuk shohin si ata të katit të parë detajet.
Kati i parë si shkollë, u dyti si marrje në punë. Një mjafton të thotë jonë katin e dytë, nuk bëhet, 27 shtete duhet të jenë në një mendje. Të gjitha këto reforma e procese e bëjnë Shqipërinë shtet, prandaj janë një ushtrim jashtëzakonisht i dobishëm për ne. Bëhet Shqipëria si një vend i BE. Ne duhet të jemi gati. Kjo e 9 shteteve është barsoletë komplet. Barsoletë që 9 shtete kanë vënë veton, veton e vë njëri, po qe 9 nuk është më veto. Nuk ka fare”, tha Rama shkruajnë mediat shqiptare/Telergafi/.