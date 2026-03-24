A e gjeni dot “1”-shin e përmbysur?
Një test i ri po teston aftësinë e vëzhgimit, duke sfiduar lojtarët të gjejnë numrin “1” të kthyer përmbys mes shumë numrave të tjerë.
Ai thuhet se është krijuar nga kompania Reflect Digital me rastin e Javës Kombëtare të Kodimit, me synim nxitjen e interesit për këtë aftësi.
Për shkak të rrjetit me ngjyra të ndryshme, shumë njerëz e kanë të vështirë të dallojnë detajin e fshehur brenda kohës së caktuar.
Koha mesatare për zgjidhjen e saj është rreth 30 sekonda, por shumë prej pjesëmarrësve dorëzohen para se ta gjejnë përgjigjen.
Drejtoresha ekzekutive Becky Simms theksoi rëndësinë e kodimit në botën moderne dhe nevojën për të frymëzuar të rinjtë.
Kjo sfidë është pjesë e një nisme më të gjerë për ta paraqitur kodimin si një karrierë tërheqëse dhe me perspektivë.