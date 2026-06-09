A e dini se sa do të fitojnë gjyqtarët në Kupën e Botës?
Gjyqtarët në Kupën e Botës 2026 pritet të fitojnë shuma rekord. Sipas The Times, gjyqtarët kryesorë në turneun në SHBA, Kanada dhe Meksikë mund të marrin secili nga 100,000 dollarë, ose rreth 86,700 euro, vetëm për disa javë punë.
Këto janë tarifat më të larta në historinë e Kupës së Botës. Përveç shumës bazë, gjyqtarët që delegohen në ndeshje në fazat e mëvonshme të turneut mund të marrin edhe bonuse shtesë, që do të thotë se fitimet përfundimtare të më të suksesshmëve midis tyre mund të jenë edhe më të larta.
Për krahasim, Yahoo Sports pohon se një gjyqtar mesatar në Ligën Premier fiton rreth 170,000 deri në 180,000 funte në vit, ose afërsisht 201,900 deri në 213,800 euro. Por fitimet nga Kupa e Botës janë veçanërisht interesante sepse vijnë në një periudhë shumë të shkurtër kohore.
Turneu zgjat pak më shumë se pesë javë, nga 11 qershori deri më 19 korrik, kështu që gjyqtarët më të mirë mund të fitojnë një shumë në pak më shumë se një muaj që shumica e gjyqtarëve në ligat kombëtare nuk e fitojnë aq shpejt.
World Cup referees in line to earn record-breaking $100,000-plus each https://t.co/zhRBBaRbLg
— The Times and Sunday Times (@thetimes) June 9, 2026
Kupa e Botës 2026 do të drejtohet nga gjyqtarët më të mirë në botë, përfshirë emrat e njohur anglezë Michael Oliver dhe Anthony Taylor. Të dy kanë qenë ndër gjyqtarët më të shquar të Ligës Premier për vite me radhë dhe gjykojnë rregullisht ndeshjet më të mëdha të Evropës. The Times gjithashtu deklaron se të dy fituan rreth 250,000 funte (296,900 euro) nga ndeshjet vendase dhe evropiane në sezonin 2025/26.
Kupa e Botës 2026 do të jetë më e madhja ndonjëherë. Për herë të parë, turneu do të përfshijë 48 ekipe, me 104 ndeshje të luajtura në tre vende pritëse. Për shkak të formatit të zgjeruar, FIFA-s i është dashur gjithashtu të rrisë numrin e gjyqtarëve, dhe turneu do të ketë ekipin më të madh të gjyqtarëve ndonjëherë.
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FIFA njoftoi më parë se kishte zgjedhur 52 gjyqtarë kryesor, 88 gjyqtarë anësor dhe 30 zyrtarë të VAR-it për turneun. Ata vijnë nga të gjashtë konfederatat dhe 50 federatat kombëtare. Finalja do të luhet më 19 korrik në stadiumin MetLife në Neë Jersey.
Është gjithashtu interesante që gjyqtarët në këtë Kupë Bote do të punojnë nën presion shtesë sepse FIFA po prezanton rregulla më të gjera për përdorimin e VAR-it. Sipas The Times, VAR do të jetë në gjendje të ndërhyjë në disa situata të tjera, duke përfshirë golat e shënuar pas një faulli ose pas një goditjeje nga këndi të dhënë gabimisht. /Telegrafi/