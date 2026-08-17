“60 vjeç dhe më e fortë se kurrë”, Halle Berry mahnit me fotografitë e reja nga pushimet
Halle Berry ka festuar 60-vjetorin e saj me një seri fotografish nga pushimet, ku shfaqet në superformë dhe me shumë vetëbesim.
Aktorja, e cila mbushi 60 vjet të premten, pozoi me bikini bardh e zi pranë plazhit dhe pishinës, ndërsa në disa prej fotove tregoi edhe unazën e saj të fejesës.
Në përshkrimin e postimit, Berry shkroi: “Asgjë nuk është bardh e zi”, duke e shoqëruar me hashtagun “#leoseason”.
Fotot morën menjëherë vëmendjen e fansave, të cilët e komplimentuan për pamjen dhe energjinë e saj në këtë etapë të jetës, shkruan DailyMail.
Festimet e aktores nisën disa ditë më herët, kur ajo publikoi fotografi intime me të fejuarin e saj, muzikantin Van Hunt.
Në njërën prej tyre, çifti shfaqej duke u puthur në divan, ndërsa Berry kishte veshur një mantel të kuq prej mëndafshi. Fejesa e tyre u bë publike në shkurt.
Berry ka folur shpesh për mënyrën se si e sheh moshën dhe plakjen. Në një intervistë të fundit, ajo tha se 60-vjetori nuk e ka frikësuar, por përkundrazi e ka bërë të ndihet më e fortë, më e mençur dhe më në kontroll të jetës së saj.
“Jam versioni më i mirë i vetes për momentin dhe jam shumë e lumtur që jam ende këtu dhe e shëndetshme”, është shprehur aktorja.
Ajo ka theksuar gjithashtu se nuk dëshiron të ndihet e padukshme në Hollywood dhe se synon të jetë “më e zhurmshme se kurrë” në një industri ku gratë shpesh përballen me paragjykime për moshën. /Telegrafi/