5 mijë euro një "glock", vila trekatëshe në Tiranë e kthyer në dyqan armësh
Zbardhen detaje të reja nga operacioni i Komisariatit të Policisë Nr.3, ku u zbulua një arsenal armësh në zonën e Selitës, në Tiranë.
Sipas burimeve policore, armët mbaheshin në një vilë trekatëshe dhe prej aty shiteshin në mënyrë të organizuar. Kur blerësit shkonin për t’i marrë, poseduesit e armëve dilnin jashtë banesës, i vendosnin në një kuti në formë pakoje dhe më pas ia dorëzonin personave që kishin bërë porosinë.
Hetimi për këtë grup kriminal ka nisur rreth dy muaj më parë nga Komisariati Nr.3 në kryeqytet, shkruan A2.
Me metoda speciale hetimore, policia arriti të dokumentojë veprimtarinë e paligjshme të këtij rrjeti të shitjes së armëve. Përmes agjentëve të infiltruar, u kryen blerje të kontrolluara armësh nga anëtarët e grupit kriminal, të cilat u filmuan dhe u shoqëruan me prova ligjore.
Pas kësaj faze u ndërmor edhe operacioni policor, ku u arrestuan katër persona dhe u sekuestruan 8 armë zjarri, një armë gjahu, një jelek antiplumb, municione, tre radio të ngjashme me ato të policisë dhe nëntë telefona celularë. Sa i përket çmimeve, armët e zjarrit, kryesisht pistoleta tip Glock, shiteshin në tregun e zi deri në 5 mijë euro copa, ndërsa automatikët deri në 3 mijë euro.
Në pranga ranë shtetasit Gloris Nezaj, Rezarto Rumi, Kelvin Caushi dhe Ardjan Caushi, të dyshuar si pjesë e grupit që ushtronte tregtinë e paligjshme të armëve.
Ndërkohë, policia po heton edhe pistën se pranë vilës trekatëshe në Selitë ndodhet një person me rrezikshmëri të lartë, i cili dyshohet të jetë edhe kreu i këtij grupi kriminal./A2 CNN