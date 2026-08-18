40 milionë euro në tavolinë për yllin e Barcelonës, por ai preferon një tjetër destinacion
Barcelona po i afrohet fazës së fundit të afatit kalimtar të verës dhe duhet të përshpejtojë largimet nga skuadra.
Një nga prioritetet kryesore në zyrat e klubit katalanas është Marc Casado, për të cilin Barcelona synon të finalizojë një transferim të përhershëm për më shumë se 30 milionë euro.
Një shitje e tillë do t’i sillte klubit një përfitim të drejtpërdrejtë financiar dhe do ta ndihmonte Barcelonën të përmirësonte situatën e saj ekonomike, duke i krijuar më shumë hapësirë në kuadër të rregullave të ‘Fair Play Financiar’.
Edhe pse alternativat financiarisht më të fuqishme kanë ardhur nga Arabia Saudite, me Al Hilal dhe Al Ahli të gatshme të ofrojnë shifra afër 40 milionë eurove, sipas SPORT, lojtari i akademisë së Barcelonës preferon t’i japë përparësi zhvillimit të tij sportiv në futbollin evropian.
Ky qëndrim kërkon përpjekje shtesë në negociatat që po udhëhiqen nga agjenti i tij, Jorge Mendes, i cili po punon me ritëm të lartë për të gjetur një zgjidhje që do t’i kënaqte të gjitha palët.
Një nga alternativat që po bëhet gjithnjë e më e mundshme është Benfica.
Klubi portugez po kërkon ta përforcojë mesfushën për shkak të vështirësive në finalizimin e transferimit të Joao Palhinhas nga Bayern Munich, ndaj profili i Casados shihet si një opsion shumë tërheqës për t’i dhënë atij një rol titullari në Lisbonë.
Ndërkohë, Nottingham Forest vazhdon të jetë i interesuar, siç ishte edhe në fillim të verës, kur shifrat e propozuara nuk e bindën drejtuesit e Barcelonës.
Gjithashtu, janë përfolur interesime nga klube si Manchester United apo kontakte fillestare me Milanin, por Barcelona në këtë fazë vendimtare të afatit kalimtar po shqyrton vetëm një shitje të përhershme, e cila do t’i garantonte të ardhura të menjëhershme./Telegrafi/