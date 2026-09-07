Gattuso perfekt te Lazio, tri fitore në tri ndeshje dhe një rekord pas 14 vitesh
Gennaro Gattuso ka bërë një nisje të shkëlqyer në aventurën e tij të parë në krye të Lazios. Skuadra romake mposhti Udinesen me rezultat 2-1 në udhëtim, në ndeshjen e xhiros së tretë të Serie A, duke regjistruar fitoren e tretë radhazi në kampionat.
Pas tri xhirove, Lazio ka 9 pikë dhe renditet në vendin e tretë në tabelë, pas Romës dhe Interit, të cilat kanë golaverazh më të mirë. Skuadra e Gattusos e kishte nisur kampionatin me fitore ndaj Bolognas në udhëtim dhe ndaj Genoas 1-0 në “Olimpico”.
Në Udine, vendasit kaluan në epërsi në minutën e 49-të përmes Jesper Karlström. Lazio reagoi në 15 minutat e fundit të ndeshjes dhe arriti ta përmbyste rezultatin. Davide Frattesi barazoi në minutën e 75-të, ndërsa zëvendësuesi Albert Gudmundsson shënoi golin e fitores për 2-1.
Për Frattesin ky ishte goli i tretë në po aq ndeshje në Serie A. Mesfushori kishte shënuar edhe në dy fitoret e para të Lazios, duke u bërë një prej lojtarëve më të rëndësishëm të skuadrës në këtë fillim sezoni.
Gattuso barazon një arritje të Lazios pas 14 vitesh
Fitorja ndaj Udineses i dha Gattusos një rekord që Lazio nuk e kishte arritur prej 14 vitesh. Trajneri i fundit që kishte fituar tri ndeshjet e para të sezonit në Serie A me klubin romak ishte Vladimir Petkovic, në vitin 2012.
Lazio e Petkovicit ishte gjithashtu e vetmja skuadër e klubit në 50 vitet e fundit që kishte arritur të grumbullonte nëntë pikë pas tri xhirove. Tani, Gattuso e ka barazuar këtë arritje dhe ka dhënë sinjale të forta se Lazio mund të jetë një prej skuadrave interesante të këtij sezoni.
Rruga drejt këtij fillimi perfekt, megjithatë, nuk ishte aspak e lehtë. Lazio u eliminua nga Kupa e Italisë para fillimit të kampionatit pas një humbjeje befasuese 2-0 në shtëpi ndaj Mantuas, skuadër që garon në kategorinë e dytë. Disfata e vendosi menjëherë Gattuson nën presion.
Por përgjigjja e skuadrës ishte e menjëhershme. Lazio regjistroi tri fitore radhazi në Serie A dhe tashmë ndodhet në mesin e skuadrave të kreut, pavarësisht pritshmërive jo shumë optimiste para fillimit të sezonit.
Gattuso mori drejtimin e Lazios këtë verë, pas përvojës në stolin e Kombëtares së Italisë. Ai mbërriti në Romë në një periudhë të ndërlikuar për klubin dhe gjatë prezantimit të tij kishte folur hapur për vështirësitë me të cilat përballej Lazio, duke thënë se deri në nëntë skuadra të Serie A e nisnin sezonin nga një pozitë më e favorshme se romakët. /Telegrafi/