25 vite DokuFest - një rrugëtim që e ktheu Prizrenin në qendër të filmit
Gjatë viteve, DOKUFEST ka ndërtuar një reputacion të qëndrueshëm si një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore në Kosovë, duke tërhequr vëmendjen e industrisë ndërkombëtare të filmit.
Edicioni i këtij viti shënon një moment të rëndësishëm për festivalin, duke arritur në vitin e tij të 25-të. Ky jubile pritet të shoqërohet me një program të pasur dhe një përvojë të veçantë për publikun vendas dhe ndërkombëtar.
Detajet
Data: 7–15 gusht 2026
Vendndodhja: Prizren
Cili është programi?
Programi përfshin projeksione të filmave nga vende të ndryshme të botës, si dhe aktivitete artistike që lidhen ngushtë me industrinë e filmit.
Përveç shfaqjeve, festivali organizon diskutime, panele dhe evente që trajtojnë temat dhe zhvillimet më të fundit në kinematografi dhe kulturë, duke krijuar një hapësirë për shkëmbim idesh dhe promovim të krijimtarisë bashkëkohore.
Kush mund të marrë pjesë?
Festivali është i hapur për të gjithë - nga profesionistë të industrisë së filmit, artistë dhe studentë, deri te dashamirësit e kinemasë dhe vizitorët që kërkojnë një përvojë kulturore gjatë verës. DokuFest mirëpret si publikun vendas ashtu edhe atë ndërkombëtar, duke krijuar një ambient gjithëpërfshirës dhe dinamik.
Sponsor gjeneral i këtij edicioni është IPKO