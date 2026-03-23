20 vjet që nga postimi i parë në Twitter
Më 21 Mars 2006, Jack Dorsey postoi një mesazh të thjeshtë : "Sapo po hap Twitter-in tim".
Ky ishte postimi i parë në faqen që njihet më së miri si Twitter, edhe pasi u riemërua X nga pronari i saj i ri Elon Musk.
Pra, kanë kaluar mbi 20 vjet që nga postimi i parë në X.
Më pas, X u bë pjesë e xAI të Musk, e cila vetë është bërë pjesë e SpaceX .
Ndërsa X mban një kontroll të fortë mbi disa grupe përdoruesish , duke përfshirë edhe pjesë të industrisë së teknologjisë, ai përballet gjithashtu me konkurrencë nga shërbime si Bluesky dhe Threads i Meta-s.
Një raport sugjeron që Threads kohët e fundit e tejkaloi X në përdoruesit e përditshëm. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate