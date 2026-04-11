19-vjeçari nga Kosova humb jetën në një aksident të rëndë në Austri
Një i ri nga Kosova ka humbur jetën si pasojë e një aksidenti të rëndë trafiku që ka ndodhur në Austri.
Aksidenti ka ndodhur të shtunën në mëngjes, ku një 19-vjeçar me origjinë nga Kosova është përplasur me një kamion, duke mbetur i bllokuar në veturën e tij, raporton mediumi austriak Kronen Zeitung.
Ekipet e shpëtimit kanë ndërhyrë për ta nxjerrë viktimën nga automjeti, ndërsa më pas ai u është dorëzuar mjekëve në vendin e ngjarjes.
“E nxorëm atë duke përdorur teknikat e shpëtimit në raste aksidentesh dhe ua dorëzuam mjekëve të ndihmës së parë”, kanë deklaruar nga shërbimi i zjarrfikësve.
Megjithatë, pavarësisht përpjekjeve të ekipeve mjekësore dhe një mjeku që ndodhej rastësisht në vendin e ngjarjes, nuk është arritur të shpëtohet jeta e të riut.
Sipas mediave, për shkak të natyrës së rëndë të aksidentit është angazhuar edhe një ekip për ndërhyrje në situata krize.
Ndërkohë, shoferi i kamionit ka shpëtuar pa lëndime të rënda. /Telegrafi/