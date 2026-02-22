18 të arrestuar në kontrollet policore, sanksione për alkool, vozitje pa patentë dhe shkelje të rënda rrugore
Gjatë kontrollit, u vendosën gjithsej 15 masa për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, shtatë shoferë u sanksionuan për shkelje të tjera të qarkullimit rrugor, dhe 18 të tjerë u privuan nga liria.
Tetë shoferë u sanksionuan dhe u ndaluan të drejtonin automjete për drejtim nën ndikimin e alkoolit. Një person u privua nga liria për kryerjen e krimeve sipas nenit 297-a të Kodit Penal – “drejtim i pakujdesshëm i mjetit motorik” dhe sipas nenit 383 “sulm ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrave të sigurisë”, njoftoi Ministria e Brendshme.
Mbrëmë, policia arrestoi 18 persona në të gjithë vendin, shtatë prej të cilëve u arrestuan për drejtim mjeti pa leje drejtimi, shtatë për drejtim mjeti nën ndikimin e alkoolit, dy për drejtim mjeti pasi u skadoi regjistrimi dhe gjithashtu pa leje drejtimi, ndërsa një person që nuk kishte leje drejtimi ishte gjithashtu nën ndikimin e alkoolit.
Shoferë nga Shkupi, Velesi, Kavadarci dhe një i mitur nga Tetova u kapën duke drejtuar automjete pa patentë shoferi, gjatë së cilës i mituri u përplas me një kabinet elektrik të EVN me shpejtësi të madhe dhe u përpoq të shtypte oficerët e policisë.
Shoferë nga Sveti Nikola, Koçani, Prilepi, Kumanova, Bogdanci, Ohri dhe Shkupi drejtonin një automjet nën ndikimin e alkoolit, ndërsa një shofer nga Republika e Serbisë drejtonte një automjet me shpejtësi që tejkalonte shpejtësinë e lejuar, përkatësisht drejtonte automjetin me 203 kilometra në orë në një vend ku lejohet 120. Shoferë nga Gostivari dhe Shkupi drejtonin një automjet pa patentë shoferi dhe regjistrimi i automjetit të tyre kishte skaduar gjithashtu, ndërsa një shofer nga Makedonski Brod i cili drejtonte pa patentë shoferi ishte gjithashtu nën ndikimin e alkoolit – thonë nga policia.
Personat janë ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plotë të rasteve, kundër tyre do të ngrihen akuza përkatëse.
Ministria e Brendshme informon se kontrollet e trafikut do të vazhdojnë edhe në periudhën në vijim dhe u bën thirrje të gjithë pjesëmarrësve në trafik që të respektojnë në mënyrë të vazhdueshme rregullat dhe rregulloret e trafikut.