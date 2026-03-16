1,400 kilometra pa furnizim me karburant, Renault vë bast për automjete elektrike që zgjerojnë autonominë
Aleati i Renault, Nissan, ka shitur zgjatues rrezeje për një dekadë, por deri më tani marka franceze është shmangur nga përdorimi i motorëve me djegie si gjeneratorë për të karikuar baterinë.
Megjithatë, kjo do të ndryshojë së shpejti. Po punon në një platformë të re të destinuar për modele kompakte dhe të mesme, të projektuara kryesisht si automjete elektrike, por me mbështetje për një motor të vogël për të rritur ndjeshëm range-in e përgjithshëm.
Platforma elektrike RGEV Medium 2.0 kërkon automjete elektrike me një rreze maksimale elektrike prej 750 kilometrash në ciklin WLTP, transmeton Telegrafi.
Një model ekuivalent i pajisur me një zgjatues rrezeje pretendohet se mbulon deri në 1,400 kilometra pa u furnizuar me karburant.
Renault citon emetime nën 25 gramë për 100 kilometra, gjë që do t'i mundësonte kompanisë të përmbushte rregulloret gjithnjë e më të rrepta në të gjithë Evropën.
Modulariteti i platformës do t'i bëjë të mundur zgjatuesit e rrezeve në shumë stile karrocerie, duke përfshirë limuzinat dhe SUV-ët.
Është interesante që Renault përmend edhe minivanët, të cilët mund të jenë një aluzion i hollë se automjeti i transportit të njerëzve mund të kthehet një ditë pasi Espace u shndërrua në një SUV.
Koncepti R-Space Lab mund të jetë një paralajmërim i rikthimit të minivanit.
Modelet e ardhshme të ndërtuara në platformën e gjeneratës së ardhshme do të vijnë gjithashtu në versione 4x4 me një kapacitet tërheqjeje deri në dy ton metrikë.
Të gjitha do të kenë diçka të përbashkët: karikim ultra të shpejtë falë një arkitekture elektrike 800V.
Renault thotë se modelet që do të mbërrijnë në Evropë nga viti 2028 do të jenë të afta të shtojnë një autonomi të konsiderueshme në vetëm 10 minuta karikim.
Idealisht, kompania dëshiron të ulë kostot e zhvillimit deri në 40 përqind. Puna është duke u zhvilluar në Francë për produktet që do të mbulojnë segmentet C dhe D, të cilat aktualisht përbëjnë 30 përqind të shitjeve të markës.
Mbërritjet e reja janë pjesë e një "vale të dytë automjetesh" që do të përfshijë edhe hibridet e gjeneratës së ardhshme.
Për vitin 2030, Renault ka vendosur një objektiv ambicioz. Dëshiron që të gjitha makinat e shitura në Evropë të jenë ose hibride ose elektrike, duke synuar një linjë të plotë të elektrizuar brenda vetëm katër vjetësh. /Telegrafi/