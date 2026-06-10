10 ndeshjet më “të këqija” në historinë e Kupës së Botës që nga viti 2001
Jo çdo ndeshje e paharrueshme është spektakël me gola, disa duele mbeten në kujtesë pikërisht për mungesën e aksionit, tensionin e madh dhe betejat taktike që i shndërrojnë në kryevepra që ndoshta nuk do të dëshironit t’i shikonit sërish.
Më poshtë renditen 10 ndeshjet më të mira “të këqija” të Kupës së Botës në shekullin XXI.
10. Danimarka – Franca 0-0 (Botërori 2018, faza e grupeve)
Një ndeshje pa shumë emocione dhe me pak interes për renditjen.
Franca kishte siguruar vendin e parë në grup, ndërsa Danimarka kualifikimin. Megjithatë, në fushë ishin emra si Kylian Mbappe, Christian Eriksen dhe Benjamin Mendy, duke e bërë sfidën interesante për t’u kujtuar.
9. Anglia – Algjeria 0-0 (Botërori 2010, faza e grupeve)
Anglia e Fabio Capellos, me yje si Wayne Rooney, Steven Gerrard dhe Frank Lampard, nuk arriti të gjejë rrugën e golit ndaj Algjerisë.
Trajneri Rabah Saadane organizoi në mënyrë perfekte mbrojtjen dhe i bllokoi anglezët, duke i detyruar të kërkonin kualifikimin në ndeshjen e fundit të grupit.
8. Holanda – Kosta Rika 0-0 (4-3 pas penalltive)
(Botërori 2014, çerekfinale)
Një nga sfidat më të veçanta të Botërorit në Brazil.
Kosta Rika mbrojti në mënyrë heroike për 120 minuta, ndërsa portieri Keylor Navas ishte i pakalueshëm.
Gjithçka u vendos nga lëvizja gjeniale e Louis van Gaal, i cili aktivizoi Tim Krul vetëm për serinë e penalltive, ku portieri holandez priti dy goditje vendimtare.
7. Tunizia – Australia 0-1 (Botërori 2022, faza e grupeve)
Nuk ishte një ndeshje që do të mbahet mend për spektakël, por rezultati pati rëndësi të madhe.
Goli i Mitchell Duke në minutën e 23-të i dha Australisë tri pikë vendimtare që hodhën bazat për kualifikimin historik në fazën eliminatore.
6. Japonia – Greqia 0-0 (Botërori 2014, faza e grupeve)
Një duel që shpesh cilësohet si ndër më të mërzitshmit e turneut.
Greqia mbeti me një lojtar më pak që në minutën e 38-të, por rezistoi deri në fund ndaj presionit japonez. Një betejë e vërtetë taktike që përfundoi pa gola.
5. Franca – Zvicra 0-0 (Botërori 2006, faza e grupeve)
Në ndeshjen hapëse të grupit, Franca dhe Zvicra zhvilluan një përballje shumë të kujdesshme, ku mbizotëroi disiplina taktike.
Edhe pse pa gola, sfida kishte rëndësi të madhe për ecurinë e grupit dhe ndikoi në rrugëtimin e mëvonshëm të të dy kombëtareve.
4. Turqia – Senegali 1-0 (pas kohës shtesë)
(Botërori 2002, çerekfinale)
Një ndeshje e mbyllur me pak raste, por me fund dramatik.
Ilhan Mansiz realizoi golin e artë në minutën e 94-të, duke i siguruar Turqisë një vend në gjysmëfinale dhe duke i dhënë fund ëndrrës së Senegalit.
3. Italia – Australia 1-0 (Botërori 2006, 1/8 e finales)
Një sfidë e mbushur me tension, Italia luajti me dhjetë lojtarë pas kartonit të kuq të Marco Materazzit, por në sekondat e fundit Fabio Grosso fitoi një penallti, të cilën Francesco Totti e shndërroi në golin e kualifikimit. Një fitore tipike e skuadrave kampione.
2. Argjentina – Holanda 0-0 (4-2 pas penalltive)
(Botërori 2014, gjysmëfinale)
Një nga gjysmëfinalet më të kujdesshme në historinë moderne të Kupës së Botës.
Të dyja skuadrat luajtën me frikën e gabimit dhe rastet e pastra ishin shumë të rralla. Vetëm penalltitë ndanë finalistin, me Argjentinën që siguroi biletën për ndeshjen e madhe.
1. Franca – Uruguai 0-0 (Botërori 2010, faza e grupeve)
Në krye të listës renditet dueli mes Francës dhe Uruguait në Afrikën e Jugut. Ritëm i ngadaltë, pak raste për gol, shumë duele fizike dhe një karton i kuq.
Për shumë tifozë ishte një ndeshje e lodhshme, por për adhuruesit e betejave taktike, një “kryevepër” e vërtetë. Në fund, Franca e mbylli turneun në vendin e fundit të grupit, duke përjetuar një nga dështimet më të mëdha në historinë e saj.
Edhe pse këto ndeshje nuk ofruan spektakël me gola, ato dëshmojnë se futbolli nuk matet vetëm me rezultatin, ndonjëherë tensioni, taktika dhe rëndësia e momentit janë të mjaftueshme për t’i bërë ato të paharrueshme. /Telegrafi/