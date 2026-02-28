Zvicër: Arrestohet i riu nga Kosova, plagosi një 30-vjeçar nga Maqedonia
Një 24-vjeçar kosovar ka plagosur një 30-vjeçar nga Maqedonia e Veriut me thikë gjatë një grindjeje në Embrach, Cyrih, të premten në mbrëmje.
Autori i krimit iku nga vendi i ngjarjes, por u arrestua afërsisht dy orë më vonë në kantonin Schwyz, transmeton albinfo.ch.
Viktima u dërgua në spital me ambulancë pas sulmit, siç raportoi policia kantonale e Cyrihut të shtunën. Grindja ndodhi afërsisht në orën 17:50 pasdite në stacionin e trenit të Embrach.
Sipas gjetjeve fillestare, incidentit i parapriu një grindje midis dy grave dhe një burri, shkruan sda.ch. Kur një burrë tjetër iu bashkua grindjes, burri kosovar dyshohet se e sulmoi burrin tjetër me thikë.
Motivi i saktë dhe sekuenca e ngjarjeve janë objekt i hetimeve të vazhdueshme.
Zyra e prokurorit publik ka nisur një hetim. Qasja në stacionin e trenit u kufizua përkohësisht për shkak të incidentit.