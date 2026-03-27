ZRRE shtyn vendimin për largimin e konsumatorëve nga shërbimi universal deri më 1 maj
Zyra e Rregullatorit të Energjisë (ZRRE), në kuadër të procesit të rregullimit të tregut të energjisë elektrike, informon të gjithë konsumatorët, furnizuesit dhe palët e interesuara se është duke kryer shqyrtimin e detajuar dhe vlerësimin e kostove të ndërmarrjeve të rregulluara.
Sipas një njoftimi për media thuhet se për shkak të nevojës për analizë të thelluar dhe të plotë të të dhënave të paraqitura, procesi i vendimmarrjes është shtyrë.
"Si rrjedhojë, largimi i konsumatorëve nga shërbimi universal është shtyrë deri më datë 1 maj 2026. Kjo shtyrje nuk pengon konsumatorët e kualifikuar për dalje në tregun e hapur që të ushtrojnë të drejtën e tyre për të dalë nga shërbimi universal që nga data 1 prill 2026. Konsumatorët që plotësojnë kushtet e nevojshme mund të vazhdojnë procedurat e kalimit në furnizuesin e zgjedhur sipas afateve dhe procedurave të parashikuara", thuhet në njoftim.
Po ashtu siç bëhet e ditur në njoftim, ZRRE do të vazhdojë të monitorojë procesin me kujdes dhe do të njoftojë publikun në kohë për çdo zhvillim të mëtejshëm.