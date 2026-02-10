ZPS: Rubin, Clark e ndërkombëtarët tjerë nuk e kuptuan që Thaçi ishte i aftë të maskonte atë që po ndodhte
Zyra e Prokurorit të Specializuar (ZPS) e përfaqësuar nga prokurori Matt Halling, tha se ajo që nuk kuptonin ndërkombëtarët, duke përfshirë edhe James Rubin dhe Wesley Clark, ishte që Hashim Thaçi ishte i aftë të maskonte atë që po ndodhte në realitet.
Ndërsa, shtoi tutje se kjo ndikoi në botëkuptimin e ndërkombëtarëve për të kuptuar se si funksiononte në të vërtetë UÇK-ja, raporton “Betimi për Drejtësi“.
“Ajo që nuk kupton James Rubin, Wesley Clark dhe ndërkombëtarët e tjerë, është që Thaçi ishte i aftë të maskonte atë që po ndodhte në realitet dhe kjo ndikoi në botëkuptimin e tyre për të kuptuar se si funksiononte në të vërtetë UÇK-ja", tha ai.
Përveç kësaj, Matt Halling tha se këta dy ndërkombëtarë që u përmenden nuk kishin kurrfarë interesi që të kuptojnë se çfarë po ndodhte në realitet.
“Veçanërisht Rubin dhe Clark nuk kishin kurrfarë interesi që të kuptonin se çfarë po ndodhte në realitet dhe besonin se puna e tyre, ishin në anën e duhur të historisë dhe nuk u përballën me atë se çfarë po dëgjon ky trup gjykues për të cilin do marrin vendimet përkatëse”, tha ai. /BetimipërDrejtësi/