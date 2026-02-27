ZNAM kërkon uljen e numrit të deputetëve, nga 120 në 90
Nënkryetarja e Lëvizja ZNAM, Vesna Bendevska, në seancën e parë konstituive të grupit punues për reforma në legjislacionin zgjedhor, konfirmoi qëndrimin e Lëvizjes lidhur me nevojën për ndryshime thelbësore dhe sistemore të modelit zgjedhor në Republika e Maqedonisë së Veriut.
“Qëndrimet e Lëvizjes ZNAM janë për vendosjen e një njësie të vetme zgjedhore me prag zgjedhor prej 2 deri në 3 për qind, me çka do të mundësohet përfaqësim më i drejtë edhe i subjekteve më të vogla politike dhe i listave të pavarura të deputetëve. Kjo, në fakt, ishte edhe kërkesë në vendimin e Gjykatës Kushtetuese”, theksoi Bendevska.
Ajo shtoi se qëndrim i palëkundur i Lëvizjes është edhe ulja e numrit të deputetëve në Kuvend në 90, shifër që, sipas saj, do t’i përgjigjej madhësisë reale të popullsisë në vend.
“Riafirmoj qëndrimin e Lëvizjes ZNAM për uljen e numrit të deputetëve në 90, me çka do të kontribuohet në racionalizimin e shpenzimeve materiale, financiare dhe njerëzore dhe do të sjellë përfitime të konsiderueshme për Buxhetin e shtetit. Njëkohësisht, do të kemi një trup ligjvënës më funksional, më efikas dhe më të konsoliduar, në shërbim të një procesi ligjvënës më të shpejtë, më cilësor dhe më serioz”, potencoi nënkryetarja.
Sa i përket votimit të diasporës, ajo rikujtoi se vendosja e këtij modeli ishte shoqëruar me rritjen e numrit të deputetëve në 123, gjë që, sipas saj, hapi një sërë çështjesh lidhur me arsyeshmërinë financiare dhe efikasitetin e procesit zgjedhor jashtë vendit.
“Jemi dëshmitarë se sa kushton procedura zgjedhore që nënkupton dërgimin e këshillave zgjedhorë në diasporë, ndërkohë që numri i votuesve në shumë raste nuk i është përgjigjur qëllimit dhe pritjeve fillestare”, deklaroi Bendevska.