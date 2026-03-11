Zjarri me gjashtë të vdekur në Zvicër, nuk ka prova se ka lidhje me terrorizmin
Të paktën gjashtë persona kanë gjetur vdekjen dhe të tjerë janë lënduar pasi një autobus u përfshi nga flakët në një qytet në Zvicrën perëndimore, sipas policisë.
Incidenti ndodhi rreth orës 18:25 sipas orës lokale të martën në qendër të Kerzers - i njohur në frëngjisht si Chiètres - në kantonin Fribourg, rreth 20 km (12 milje) nga kryeqyteti, Bernë.
Të paktën tre persona u dërguan në spital, tha policia, dhe pati raportime se edhe një shpëtimtar u lëndua.
Shkaku i zjarrit nuk dihet ende, por policia lokale tha se besohet se zjarri është ndezur qëllimisht.
Ka pasur raportime se një person është lyer me benzinë, por autoritetet thanë se nuk mund ta konfirmonin menjëherë këtë.
Ndërsa akti mendohet të jetë i qëllimshëm, nuk ka prova se ka lidhje me terrorizmin, tha një zëdhënës i policisë së Fribourg për transmetuesin kombëtar zviceran RTS të mërkurën.
Romain Collaud, një politikan lokal, konfirmoi gjithashtu se "nuk kemi asnjë tregues që sugjeron se mund të kemi të bëjmë me një sulm terrorist".
Autobusi i përfshirë thuhet se kishte udhëtuar nga komuna Düdingen, 17 km në jug të Kerzers.
Stefan Regli, kreu i kompanisë së autobusëve Postauto, e përshkroi incidentin si një tragjedi të tmerrshme dhe shprehu ngushëllimet e tij në një deklaratë.
Në një postim në X, Presidenti zviceran Guy Parmelin tha se "më trondit dhe më trishton që njerëz kanë humbur jetën në një zjarr të rëndë në Zvicër".