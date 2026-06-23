Zjarr në një prej ndërtesave më të larta në Spanjë
Njëra nga katër kullat e Madridit, Spanjë, konkretisht ndërtesa e kompanisë Moeva, është evakuuar pas një zjarri dhe shpërthimi që janë regjistruar brenda një prej hapësirave të saj.
Disa ekipe zjarrfikësish janë dërguar në vendngjarje për të shuar zjarrin, i cili tashmë është vënë nën kontroll dhe në të cilin nuk ka pasur të lënduar.
Delegacioni qeveritar në Madrid njofton se tre persona kanë qenë të bllokuar në zona të sigurta në kate të ndryshme të ndërtesës dhe që nga ajo kohë janë evakuuar.
“Në asnjë moment asnjë punonjës nuk ka qenë i zhdukur. Tre punonjës kanë qenë të bllokuar në kate të ndryshme, jashtë rrezikut, me të cilët kemi qenë në kontakt,” sqaroi zëdhënësi i shërbimeve emergjente të Madridit, pasi disa media raportuan se brenda kishte persona të zhdukur.
Zjarri ka shpërthyer rreth orës 17:00, me sa duket në një dhomë teknike në katin e 25-të - nga 45 kate sa ka ndërtesa - dhe tani është nën kontroll, sipas burimeve të shërbimeve emergjente.
Në vendngjarje janë angazhuar gjithashtu SAMUR (shërbimi mjekësor emergjent i Madridit), shërbimi i zjarrfikësve të Bashkisë së Madridit dhe Policia Kombëtare, e cila po përdor dronë për mbledhjen e pamjeve.
Njësia e ndërhyrjes së policisë është vendosur përreth perimetrit, ndërsa një helikopter “Condor” po qarkullon gjithashtu mbi zonë.
Ky është zjarri i dytë që prek Moeve Tower, më parë i njohur si Foster Tower, brenda më pak se një viti. Zjarri i mëparshëm ndodhi në dhjetor 2025 dhe kishte përfshirë një transformator elektrik në bodrum.
Prona është në pronësi të Pontegadea që nga viti 2016. Kompania holding e Amancio Ortega e bleu atë në vitin 2016 për 490 milionë euro. Ndërtesa është rrokaqielli i dytë më i lartë në Spanjë, me 45 kate dhe lartësi 248 metra, dhe është në pronësi të Amancio Ortega që nga viti 2016. /Telegrafi/