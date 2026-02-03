Zjarr i madh përfshin Tregun Jannat në Teheran
Një zjarr masiv shpërtheu në Tregun Jannat në Teheran, duke shkaktuar panik dhe shqetësim të madh në zonë.
Re të dendura tymi të zi u panë duke u ngritur lart mbi treg dhe rrethinat, ndërsa flakët përhapeshin me shpejtësi nëpër tezgat dhe objektet tregtare.
Autoritetet reaguan menjëherë duke dërguar në vendngjarje disa njësi zjarrfikëse, ambulanca dhe forca sigurie për të izoluar zonën dhe për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të zjarrit.
Operacioni për shuarjen e flakëve zgjati për disa orë për shkak të intensitetit të zjarrit dhe materialeve të djegshme që ndodheshin në treg.
Sipas informacioneve fillestare, nuk ka raportime zyrtare për viktima në njerëz, megjithatë janë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale.
Shkaku i zjarrit ende nuk është konfirmuar dhe autoritetet përkatëse kanë nisur hetimet për të zbuluar rrethanat që çuan në shpërthimin e tij.
Situata mbetet nën monitorim, ndërsa ekipet e emergjencës vazhdojnë punën për të siguruar zonën dhe për të shmangur rreziqe të tjera të mundshme. /Telegrafi/