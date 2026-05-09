Zhveshtorja e Real Madridit po kërkon largimin e Valverdes në verë
Atmosfera te Real Madridi ka arritur kulmin në orët e fundit dhe një nga figurat kryesore të përfshira është Federico Valverde.
Mesfushori uruguaian, një pjesë kyçe e skuadrës në sezonet e fundit, tashmë është nën vëmendjen e mediave pas një incidenti serioz që përfshin Aurelien Tchouamenin.
Ajo që dukej si një mosmarrëveshje e vogël është kthyer në një episod që mund të ndikojë në të ardhmen e lojtarit në klub.
Situata ka degraduar deri në atë pikë sa vazhdimësia e tij në “Santiago Bernabeu” nuk konsiderohet më e sigurt, ndërsa emri i tij ka dalë fuqishëm në treg.
Përplasja mes Valverdes dhe Tchouamenit ka ngritur shqetësime të mëdha brenda ekipit. Përtej vetë incidentit, episodi ka nxjerrë në pah tensione që, sipas burimeve të ndryshme, kishin kohë që po grumbulloheshin.
Siç raporton Angel Exposito, gazetar i COPE, brenda skuadrës kishte frikë se një situatë e tillë mund të ndodhte.
Raportimet sugjerojnë se disa bashkëlojtarë e shihnin uruguaianin si një futbollist që po e ka të vështirë të menaxhojë disa situata presioni.
Ky kontekst ia ka dëmtuar imazhin e brendshëm. Perceptimi i pritshëm i lidershipit prej tij është vënë në dyshim, duke krijuar pikëpyetje mbi rolin e tij brenda grupit.
Përballë këtij skenari, disa klube kanë nisur të lëvizin. Liga Premier shfaqet si destinacioni më i mundshëm në rast largimi, me Liverpoolin që përmendet si një nga klubet kryesore të interesuara.
Liverpooli e ka monitoruar Valverden prej kohësh dhe beson se profili i tij i përshtatet stilit të lojës së ekipit./Telegrafi/