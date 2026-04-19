Zhegrova futet në lojë - 20 minuta për ylli e Kosovës
Edon Zhegrova është inkuadruar në lojë te Juventusi në minutën e 71-të të ndeshjes ndaj Bolognas.
“Zonja e Vjetër” po udhëheq 2:0, falë golave të Jonathan David dhe Khéphren Thuram.
Zhegrova ishte në bankën rezervë në dy fitoret e fundit të Juventusit ndaj Atalantës dhe Genoas, ndërsa këtë herë mori minuta në një duel të rëndësishëm.
Bardhezinjtë po luftojnë për të siguruar një pozitë që i dërgon në Ligën e Kampionëve.
Juventusi duket në rrugë të mirë për ta forcuar këtë objektiv: nëse e ruan fitoren sot, do të krijojë epërsi prej pesë pikësh ndaj ndjekësve të drejtpërdrejtë, Como dhe Roma. /Telegrafi/
