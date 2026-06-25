Zhduket një grua në Ferizaj, rasti po hetohet
Është raportuar se një grua ka dalë nga shtëpia dhe nuk është kthyer më.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se ngjarja ka ndodhur të mërkurën rreth orës 01:00, në Ferizaj.
Tutje bëhet e ditur se rasti është duke u hetuar nga ekipet relevante policore.
“ Ferizaj 24.06.2026 – 01:00. Ankuesja femër kosovare ka informuar se viktima femër kosovare është larguar nga shtëpia dhe nuk është kthyer më. Rasti është duke u hetuar nga ekipet relevante policore”, thuhet në raport. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate