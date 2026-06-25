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Është raportuar se një grua ka dalë nga shtëpia dhe nuk është kthyer më.

Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se ngjarja ka ndodhur të mërkurën rreth orës 01:00, në Ferizaj.

Tutje bëhet e ditur se rasti është duke u hetuar nga ekipet relevante policore.

“ Ferizaj 24.06.2026 – 01:00. Ankuesja femër kosovare ka informuar se viktima femër kosovare është larguar nga shtëpia dhe nuk është kthyer më. Rasti është duke u hetuar nga ekipet relevante policore”, thuhet në raport. /Telegrafi/

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