Zhduket një burrë në Gjilan, policia në kërkim
Një rast i personit të zhdukur është raportuar në Gjilan, ku një familje ka lajmëruar autoritetet për humbjen e një anëtari të saj.
Siç njofton policia më 21 mars 2026, një grua ka raportuar se vëllai i saj është larguar nga shtëpia një ditë më parë, më 20 mars rreth orës 15:00, dhe që nga ajo kohë nuk dihet vendndodhja e tij.
Autoritetet bëjnë të ditur se rasti është duke u trajtuar dhe hetimet janë në zhvillim për të zbuluar fatin dhe vendndodhjen e personit të zhdukur. /Telegrafi/
