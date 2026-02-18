Zhduket investimi i Justin Bieber në NFT - nga 1.3 milion dollarë në asgjë
Investimi i yllit të muzikës Justin Bieber në artin digjital rezultoi një dështim i madh financiar.
NFT‑ja e tij nga koleksioni i famshëm “Bored Ape Yacht Club” (BAYC), për të cilën ai pagoi rreth 1.3 milion dollarë në fillim të vitit 2022, sot vlerësohet vetëm rreth 12 mijë dollarë, një rënie më shumë se 99 për qind të vlerës së saj origjinale.
Kur Bieber bleu këtë NFT (#3001) duke shpenzuar 500 ETH (njësi kriptomonedhe), tregu për NFT‑të ishte në kulmin e tij dhe shumë investitorë e shihnin këtë si një aset të vlefshëm.
Por, gjatë viteve të fundit, çmimet e këtij lloji të koleksioneve digjitale ranë drastikisht, ndërsa interesimi dhe kërkesa për to u tkurrën ndjeshëm.
Kjo rënie dramatike është pjesë e asaj që shumë analistë e quajnë “dimri i NFT‑ve” - një periudhë ku tregu për “tokenet jo‑fungjibile” humbi pothuajse gjithë vlerën dhe shumë koleksionistë mbetën me humbje të mëdha.
Megjithëse Bieber ende është pronar i NFT‑së, ajo tani është shndërruar në një shembull paralajmërues për rreziqet e investimeve spekulative në artin digjital dhe asetet kriptovalutave. /Telegrafi/