Gjendet shëndosh e mirë 17-vjeçari mitrovicas që u raportua i zhdukur
(E plotësuar) - 17-vjeçari u gjet shëndosh e mirë në Klinë të Begut. Për gjetjen e tij u angazhua Policia, AME dhe Zjarrfikësit e Mitrovicës. I njëjti aktualisht ndodhet në Stacionin Policor në Klinë.
Gjetjen e Balës e konfirmoi Burim Ibishi, komandant i zjarrfikësve të Mitrovicës.
Një 17 vjeçar nga Mitrovica është raportuar i zhdukur, ndërsa familja e tij kërkon ndihmën e qytetarëve për gjetjen e tij.
Sipas njoftimit të familjarëve, bëhet fjalë për Muhamed Bala, i cili për herë të fundit është parë më 25 prill 2026, rreth orës 13:45, në afërsi të Xhamisë Isa Beg në Mitrovicë.
Emri: MUHAMED BALA
Mosha: 17 vjeçar
Gjinia: Mashkull
Përshkrimi fizik: Gjatësia 1.80, ngjyra e flokëve kafe e mbylltë, ngjyra e syve e kaltër, veshja e fundit, duks i zi me patent, maicë të gjelbër, trenerkat e poshtme ngjyrë e zezë e përzier me ngjyre hiri, puma të zeza!
Është parë për herë të fundit më: 25.04.2026 ora 13:45 tek XHAMIA ISA BEG në Mitrovicë.
Çdo informacion, sado i vogël, mund të jetë shumë i rëndësishëm per ne.
Ju lutem kontaktoni në: 044 288 211, ose 045 985 859, 049 203 741 ose lajmëroni stacionin policor më të afërt.