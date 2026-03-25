Zhbllokohet për kamionë rruga Pejë–Rozhajë
Rruga Pejë–PKK Kullë–Rozhajë tashmë është kalueshme për mjetet e transportit të mallrave (kamionë), pasi ishte mbyllë ditë më parë si pasojë e reshjeve të borës në territorin e Mali i Zi.
Kjo u bë e ditur përmes një postimi në rrjetin social në Facebook të Qendrës Kombëtare për Menaxhim Kufitar.
“Ju njoftojmë se pas kontakteve me policinë e Malit te Zi në PKK Kullë, rruga Pejë-PKK Kullë-Rozhajë dhe anasjelltas, është e kalueshme për mjetet e transportit të mallrave (kamionë), e cila ishte e pakalueshme si pasojë e reshjeve të borës në pjesën e Malit të Zi”, thuhet në postim.
