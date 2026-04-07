Zgjoheni me dhimbje në shpinë? Ja pse është më e fortë në mëngjes dhe çfarë duhet të ndryshoni menjëherë
Shkaqet më të zakonshme janë pozicioni i gabuar gjatë gjumit, qëndrimi i gjatë pa lëvizje, dysheku ose jastëku i papërshtatshëm, si dhe disa gjendje shëndetësore apo shtatzënia
Nëse dhimbja përkeqësohet ose zgjat më shumë se dy deri në tre muaj, rekomandohet konsultimi me mjekun për vlerësim shtesë dhe terapi fizikale.
Dhimbja në shpinë që pulson, dhemb apo përhapet drejt këmbëve që në mëngjes mund të ndikojë negativisht në gjithë ditën.
Shumica e njerëzve përjetojnë në një moment dhimbje në pjesën e poshtme të shpinës, ndërsa mbi 20 për qind kanë shqetësime kronike në këtë zonë. Pavarësisht nëse dhimbja shfaqet gjatë gjithë ditës apo vetëm në mëngjes, është e rëndësishme të kuptohet shkaku.
Specialistja për menaxhimin e dhimbjes, dr. Tara-Lin Holins, shpjegon se dhimbja në shpinë dhe gjumi kanë një marrëdhënie të ndërlikuar. Dhimbja mund të prishë gjumin, ndërsa gjumi i dobët rrit gjasat për dhimbje më të forta.
Katër shkaqet kryesore të dhimbjes së mëngjesit në shpinë
Pozicioni i gabuar gjatë gjumit
Rreth një e treta e jetës kalon në gjumë, prandaj nëse shtylla kurrizore nuk është në pozicion të drejtë gjatë gjumit, kjo ndikon ndjeshëm në trup.
Pozicionet më të përshtatshme janë:
- Në anë, me gjunjë pak të përkulur
- Në shpinë, nëse nuk ka probleme me apnenë e gjumit
Ndërsa fjetja në bark rrit rrezikun e shtrembërimit të qafës dhe çrregullimit të pozicionit të shtyllës kurrizore.
Qëndrimi i gjatë pa lëvizje
Ashtu si qëndrimi ulur për orë të gjata shkakton ngurtësi, edhe qëndrimi shtrirë pa lëvizje mund të sjellë dhimbje në shpinë ose ijë.
Trupi nuk është i krijuar për të qëndruar i palëvizshëm për orë të tëra. Kjo çon në ngurtësi dhe grumbullim të proceseve inflamatore, të cilat bëhen të dhimbshme kur filloni të lëvizni në mëngjes.
Rekomandohet të bëhen ushtrime të lehta shtrirjeje para gjumit.
Dysheku ose jastëku i papërshtatshëm
Dysheku është mbështetja kryesore për shpinën gjatë gjumit, ndërsa jastëku mban në vijë të drejtë qafën.
Një dyshek shumë i butë, i dëmtuar apo i fundosur mund të çojë në pozicion të gabuar të shtyllës kurrizore.
Zgjedhja ideale është një dyshek mesatarisht i fortë që ofron mbështetje të mirë, pa u fundosur trupi në të.
Gjendje shëndetësore ose shtatzënia
Dhimbjet e mëngjesit mund të lidhen edhe me:
- Sëmundjen degjenerative të diskut
- Fibromialgjinë
- Artritin e shtyllës kurrizore
- Probleme si ishiatik, stenozë spinale ose hernie diskale
- Shtatzëninë, për shkak të ndryshimeve në peshë dhe qendër graviteti
Si të reduktohet dhimbja e mëngjesit në shpinë
Ndryshimet në stilin e jetesës, si mbajtja e peshës së shëndetshme dhe aktiviteti fizik i rregullt, janë gjithmonë të dobishme.
Përdorimi i jastëkëve mbështetës
- Në shpinë: jastëk për qafën + një jastëk nën gjunjë
- Në anë: jastëk më i trashë për kokën + një jastëk mes gjunjëve
- Në bark: jastëk shumë i hollë ose pa jastëk + një jastëk i hollë nën bark
Përshtatja e pozicionit të gjumit
- Mbani duart në pozicion të barabartë gjatë gjumit në shpinë
- Përkulni gjunjët kur flini në anë për të ulur presionin në shpinë
- Vendosni një jastëk përpara trupit për të shmangur kthimin në bark
- Preferohet fjetja në anën e majtë për të ulur presionin mbi organet e brendshme
Ndërrimi i rregullt i dyshekut
Dysheku duhet të ndërrohet çdo 6–8 vjet, ose më herët nëse:
- bën zhurmë
- është i dëmtuar apo i fundosur
- shkakton ngurtësi që nuk shfaqet në shtrat tjetër
Një dyshek mesatarisht i fortë mund të zvogëlojë dhimbjen e shpinës deri në 50%.
Mos u ngrini menjëherë nga shtrati
Para se të ngriheni:
- Bëni shtrirje të lehta në shtrat
- Afrojeni një gju te gjoksi, mbajeni disa sekonda dhe ndërroni këmbën
- Uluni në skajin e shtratit dhe pastaj ngrihuni duke përdorur këmbët
Kur duhet të konsultoheni me mjekun
Nëse dhimbja përkeqësohet ose shfaqet çdo mëngjes për më shumë se dy deri në tre muaj, duhet të kërkoni ndihmë mjekësore.
Mjeku mund të identifikojë probleme të fshehura dhe të rekomandojë terapi fizikale dhe ushtrime të përshtatshme.