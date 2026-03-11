Zgjedhjet lokale në një komunë në Serbi - Radoiçiq kërcënon mbështetësit e opozitës
Fushata zgjedhore, por edhe presionet, janë duke vazhduar me intensivitet të madh në Bajina Bashta të Serbisë.
Urosh Gjokiq, nga lista “Të Bashkuar për Bajina Bashta”, thotë se ka informacione se Milan Radoiçiq ka telefonuar personalisht biznesmenë nga ky vend dhe u ka dorëzuar një listë me persona që votojnë për opozitën ose marrin pjesë në protesta, duke u thënë se – nëse personat në listë megjithatë votojnë – duhet të pushohen nga puna. Në të kundërtën, biznesmenët nuk do të kenë më punë, tha ai për N1.
Gjokiq thotë se në Bajina Bashta, ku zgjedhjet lokale do të mbahen më 29 mars, “ka shumë kërcënime”.
“Në Bajina Bashta ka shumë kërcënime. Para dy ditësh në Hidrocentralin Bajina Bashta erdhën 11 vendime për ndryshimin e kontratave të punës, për t’u ulur koeficientët e pagës për njerëzit që janë në listën ‘Të Bashkuar’ ose për ata që kanë qenë në protesta apo që na kanë nënshkruar mbështetje. Gjithashtu, biznesmenë të njohur janë telefonuar nga funksionarë të pushtetit, madje edhe nga njerëz të lidhur me botën kriminale. Kam informacion se Milan Radoiçiq është përfshirë drejtpërdrejt në biseda me disa subjekte dhe ka thënë – kjo është lista e njerëzve që kanë nënshkruar mbështetje për opozitën. Varet nga ju që ata të mos dalin në zgjedhje, e nëse dalin në zgjedhje do të pushohen nga puna, ose ju nuk do të keni më punë. Nëse dalin në zgjedhje, kjo do të jetë shenjë se kompanitë nuk duhet të marrin më kontrata”, tha ai.
Partia Përparimtare Serbe (SNS) ofron edhe “përfitime të tjera”, ndërsa sipas Gjokiq – ofrohet gjithçka që ju nevojitet.
“Që nga përshpejtimi i një operacioni, deri te frigoriferë, shporret, traktorë, pesë minuta famë… Dje pamë Dragan J. Vuçiçeviq, (Dragoslav) Bokan dhe Dragan Babiq duke biseduar me njerëzit. Është një përpjekje e tmerrshme e regjimit që në këtë fazë të bëjë gjithçka që mundet për të manipuluar rezultatet e zgjedhjeve. Njerëzit nga Bajina Bashta, me biografi që kanë peshë, janë të gatshëm t’i dalin përballë kësaj të keqeje. SNS ka vetëm ministra, premtime dhe vite gënjeshtrash pas vetes dhe mendoj se kjo është e qartë për qytetarët”, theksoi bashkëbiseduesi i N1.
Studentët në bllokadë kanë njoftuar se të shtunën, më 14 mars, do të organizojnë tubime në vendet ku në fund të marsit do të mbahen zgjedhjet lokale.
Tubimet do të mbahen nga ora 16:00 deri në 19:00, dhe një nga qytetet ku do të zhvillohen është edhe Bajina Bashta. /Telegrafi/