Zgjedhjet lokale në Britani, ‘vëmendje të veçantë’ marrin edhe qentë duke pritur pronarët jashtë qendrave të votimit
Pas javësh fushate, qendrat e votimit janë hapur në zgjedhjet lokale që po mbahen në Uells, Skoci dhe pjesë të mëdha të Anglisë.
Por atje nuk janë parë vetëm qytetarët – në qendër të vëmendjes janë edhe miqtë e tyre me katër këmbë.
Dhe tradita e fotografimit të qenve duke pritur pronarët jashtë qendrave të votimit vazhdon të fitojë popullaritet çdo vit.
Hashtagu #DogsAtPollingStations është ndër më të komentuarit në X, me fotografi interesante të qenve pranë tabelave të votimit. /Telegrafi/