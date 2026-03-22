Zëvendësministri i Jashtëm i Kubës thotë se ushtria e saj po përgatitet për një 'agresion' të mundshëm nga SHBA-të.
Zëvendësministri i jashtëm kubanez lëshoi një paralajmërim të prerë për SHBA-në të dielën: Ushtria e ishullit të tij është "e përgatitur" për çdo agresion amerikan, ndërsa administrata Trump vazhdon të shtyjë për ndryshim regjimi në vend.
Duke folur me Kristen Welker të NBC-së në një intervistë ndonjëherë të tensionuar, Carlos Fernández de Cossío tha se nuk e kupton pse SHBA-të do të sulmonin ishullin - por shtoi, "ushtria jonë është gjithmonë e përgatitur. Dhe në fakt po përgatitet këto ditë për mundësinë e agresionit ushtarak".
"Vendi ynë historikisht ka qenë i gatshëm të mobilizohet, si komb në tërësi, për agresion ushtarak", tha Cossío në "Meet the Press".
"Ne me të vërtetë gjithmonë e shohim atë si diçka larg nesh. Ne nuk besojmë se është diçka e mundshme. Por do të ishim naivë nëse nuk përgatitemi".
Paralajmërimi i Cossío erdhi disa ditë pasi presidenti Donald Trump foli për "marrjen" e Kubës, transmeton Telegrafi.
“Unë besoj se do të kem nderin të marr Kubën. Ky do të ishte një nder i mirë - ky është një nder i madh”, u tha Trump gazetarëve.
“Dua të them, nëse e liroj, e marr. Mendoj se mund të bëj çfarë të dua me të, ju doni ta dini të vërtetën”, shtoi ai.
Presidentët amerikanë kanë shpresuar të shohin një qeveri të re në Kubë që kur Fidel Castro mori pushtetin në vitin 1959. Megjithatë, Cossío tha të dielën se ndryshimi i regjimit është “absolutisht” jashtë tryezës.
“Kuba është një vend sovran dhe ka të drejtë të jetë një vend sovran dhe ka të drejtën e vetëvendosjes”, tha ai.
“Kuba nuk do të pranonte të bëhej një shtet vasal ose një shtet i varur nga ndonjë vend tjetër ose ndonjë superfuqi tjetër”, shtoi ai.
Ekonomia e Kubës ka rënë ndjeshëm që kur administrata Trump kapi udhëheqësin venezuelas Nicolás Maduro në janar.
SHBA-të kanë ndërprerë furnizimet me naftë venezuelase, të cilat janë kritike për të mbështetur ekonominë e ishullit, dhe sistemet e transportit, shëndetit dhe arsimit të vendit janë gjithashtu të tendosura.
Por bllokada e naftës nga SHBA-të është "shumë e rëndë", tha Cossío, duke akuzuar Shtetet e Bashkuara se po kërcënojnë vendet e tjera "me masa shtrënguese" kundër importimit të karburantit në ishull.
"Ne shpresojmë që karburanti të arrijë në Kubë në një mënyrë ose në tjetrën dhe se ky bojkot që Shtetet e Bashkuara kanë imponuar nuk do të zgjasë dhe nuk mund të vazhdojë përgjithmonë", tha Cossío.
Edhe pse SHBA-të dhe Havana tani janë në diskutime, të udhëhequra nga Sekretari i Shtetit, Marco Rubio, djali i emigrantëve kubanë, Cossío tha se këto diskutime nuk përfshijnë ndryshimin e regjimit - ose lirimin e të burgosurve politikë.
"Ne jemi në dialog me Shtetet e Bashkuara për të folur për çështje dypalëshe. Nuk po flasim për të burgosurit në Shtetet e Bashkuara, dhe SHBA-të kanë rekordin më të lartë të të burgosurve në botë", tha Cossío.
Dhe megjithëse Rubio këtë javë pohoi se Kuba do të shembet "vetëm" dhe udhëheqësit e Havanës "nuk dinë si ta rregullojnë" vendin, Cossío këmbënguli se vendi i tij nuk është në asnjë gjendje kolapsi.
“Çfarë do të thotë ‘vetëm’ kur detyrohet nga Shtetet e Bashkuara? Është një deklaratë shumë e çuditshme”, tha ai.
“Pse qeveria e SHBA-së duhet të përdorë kaq shumë burime, kaq shumë kapital politik, kaq shumë burime njerëzore, për të provuar të shkatërrojë ekonominë e një vendi tjetër? Me sa duket, kjo nënkupton që vendi nuk ka karakteristikat për t’u shembur vetë”, tha për fund politikani kubanez. /Telegrafi/