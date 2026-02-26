Real Madrid ka larguar një tifoz nga stadiumi Santiago Bernabeu pasi ai u kap nga kamerat duke bërë një përshëndetje naziste para se të filloj ndeshja kundër Benficas.

Sipas njoftimit zyrtar, sigurimi i klubit reagoi menjëherë, identifikoi individin në fjalë dhe e nxori nga tribunat edhe para fillimit të takimit.

Klubi madrilen konfirmoi se janë iniciuar procedura disiplinore ndaj tifozit me qëllim përcaktimin e masave të duhura, në përputhje me rregulloret e brendshme të klubit.


Real Madridi përsëriti dënimin e tij të fortë ndaj çdo forme urrejtjeje, racizmi apo dhune, duke theksuar angazhimin e vazhdueshëm ndaj vlerave të respektit, bashkëjetesës dhe lojës së ndershme.

Gjithashtu, klubi njoftoi se do të bashkëpunojë me autoritetet përkatëse nëse është e nevojshme dhe do të ndërmarrë çdo masë shtesë për të siguruar që sjellje të tilla të mos kenë vend në stadium. /Telegrafi/

