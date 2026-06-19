Zendaya rrëmben vëmendjen me paraqitjen e saj në një event në Amsterdam
Zendaya tërhoqi vëmendjen me një fustan transparent teksa ajo dhe bashkëshorti i saj Tom Holland morën pjesë në një event për fansat e “Spider-Man” në Amsterdam të mërkurën në mbrëmje.
Çifti është aktualisht i angazhuar në promovimin e projektit më të ri të Marvel, ndërsa vetëm disa orë më herët kishin bërë paraqitjen e tyre të parë në tapetin e kuq që nga konfirmimi zyrtar i martesës.
Aktorja 29-vjeçare u shfaq me një pamje shumë të guximshme, duke veshur një minifustan të zi transparent të qëndisur me lule të bardha.
Ajo e kompletoi pamjen me një pallto të gjatë ngjyrë blu të errët me mëngë të gjera dhe këpucë të zeza me taka.
Edhe pse nuk pozoi pranë bashkëshortit të saj, Tom u shfaq me një stil të veçantë, duke kombinuar këmishë dhe kravatë me një veshje të dytë sipër.
Në një intervistë për Esquire UK, publikuar të martën, Tom, 30 vjeç, i dha fund spekulimeve për martesën e tyre duke deklaruar: “Kam gjetur personin tim, jam më i lumtur se kurrë në jetën time.”
Një ditë më pas, çifti u rikthye në tapetin e kuq për turneun global të promovimit të filmit të katërt “Spider-Man”, duke pozuar në H’ART Museum në Amsterdam.
Zendaya u shfaq me unazën e martesës teksa parakaloi në tapetin e kuq me një minifund të kuq prej lëkure, të kombinuar me një xhaketë të zezë dhe argjendtë, si dhe aksesorë nga Tiffany, përfshirë vathë dhe një unazë “Bird on a Rock”.