Zemra e njeriut mund të rigjenerojë qelizat e veta muskulore pas infarktit, zbulojnë studiuesit
Hulumtimi i ri dëshmon se organi më i rëndësishëm i trupit ka aftësi natyrore rigjenerimi
Zemra e njeriut është në gjendje të rigjenerojë një pjesë të qelizave të saj muskulore pas një infarkti, kanë zbuluar studiuesit nga University of Sydney. Hulumtimi pionier, i realizuar në bashkëpunim me Baird Institute for Applied Heart and Lung Research dhe Royal Prince Alfred Hospital në Sydney, tregon se qelizat e muskulit të zemrës mund të rifillojnë procesin e ripërtëritjes pas dëmtimit, duke hapur rrugë për trajtime të reja rigjeneruese në sëmundjet kardiovaskulare.
Dikur besohej se dëmtimi ishte i pakthyeshëm
Rezultatet e studimit, të publikuara në revistën shkencore Circulation Research, hedhin poshtë bindjen e deritanishme se pjesët e zemrës së dëmtuara nga infarkti nuk mund të rikuperohen.
Autori kryesor i studimit, dr. Robert Hume, nga Fakulteti i Mjekësisë dhe Shëndetit dhe Charles Perkins Centre, shpjegon se pas infarktit shumë qeliza të zemrës vdesin, duke e dobësuar aftësinë e saj për të pompuar gjak. Megjithatë, hulumtimi i ri tregon se, megjithëse zemra mbetet me inde mbresore, ajo prodhon qeliza të reja muskulore.
Sipas studiuesve, ky proces i rigjenerimit është ende i kufizuar dhe nuk mjafton për të parandaluar plotësisht pasojat e rënda të infarktit, por hap perspektivë për zhvillimin e terapive që mund të forcojnë këtë aftësi natyrore të zemrës, transmeton Telegrafi.
Për herë të parë fenomeni vërtetohet te njerëzit
Deri më tani, rritja e ndarjes së qelizave të muskulit të zemrës ishte vërejtur vetëm te modelet laboratorike me kafshë. Ky studim është i pari që e demonstron këtë proces tek njerëzit, duke konfirmuar se zemra ka potencial të kufizuar, por real, për rigjenerim.
Sëmundjet e zemrës – shkaku kryesor i vdekjeve
Sëmundjet kardiovaskulare mbeten shkaku kryesor i vdekjeve në botë. Sipas të dhënave të World Health Organization, ato janë përgjegjëse për rreth një të tretën e vdekjeve globale.
Studiuesit theksojnë se një infarkt mund të shkatërrojë deri në një të tretën e qelizave të zemrës. Edhe pse trajtimet moderne kanë përmirësuar ndjeshëm mbijetesën, shumë pacientë zhvillojnë dështim të zemrës, gjendje që shpesh trajtohet vetëm me transplant.
Në Australi, për shembull, rreth 144 mijë pacientë jetojnë me dështim të zemrës, ndërsa realizohen vetëm rreth 115 transplante në vit, duke krijuar një hendek të madh midis nevojave dhe mundësive terapeutike.
Teknikat e reja hapin rrugë për terapi rigjeneruese
Studimi përdori për herë të parë mostra të indeve të zemrës të marra nga pacientë të gjallë gjatë operacioneve të bypass-it. Kjo metodë inovative, e zhvilluar nga profesorët Paul Bannon dhe Sean Lal, mundëson analizimin e drejtpërdrejtë të procesit të rigjenerimit në zemrën njerëzore.
Sipas profesor Lal, ky model i ri laboratorik mund të ndihmojë në identifikimin e proteinave dhe mekanizmave që nxisin ripërtëritjen e qelizave të zemrës, duke hapur rrugën për trajtime që synojnë rikuperimin e funksionit të saj pas infarktit.
Perspektiva për të ardhmen
Qëllimi afatgjatë i studiuesve është zhvillimi i terapive që të rrisin aftësinë natyrore të zemrës për rigjenerim. Nëse kjo arrihet, mund të krijohen mundësi të reja për trajtimin e dështimit të zemrës dhe për reduktimin e nevojës për transplant.
Zbulimi konsiderohet një hap i rëndësishëm drejt mjekësisë rigjeneruese kardiake, duke sjellë shpresë për miliona pacientë në mbarë botën. /Telegrafi/