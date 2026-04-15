Zelensky viziton tri vende evropiane brenda 48 orëve, ndërsa kërkon më shumë ndihmë për Ukrainën
Volodymyr Zelensky po bën një seri vizitash te partnerët e Ukrainës në Evropë, ndërsa synon të forcojë mbrojtjen e vendit të tij kundër Rusisë.
Duke udhëtuar në Gjermani dhe Norvegji, presidenti ukrainas është në Itali këtë pasdite për një takim me kryeministren italiane Giorgia Meloni - ndalesa e tij e tretë në vetëm 48 orë.
Midis takimeve, Zelensky ka thënë se përparësia kryesore diplomatike e Kievit është sigurimi i mbështetjes së aleatëve për të blerë dhe ndërtuar më shumë mbrojtje ajrore.
Norvegjia dhe Gjermania tashmë kanë premtuar mbështetje të mëtejshme ushtarake dhe financiare.
Nuk është e qartë nëse Italia do ta ndjekë shembullin, megjithëse Meloni ka thënë se do të riafirmojë mbështetjen e palëkundur të Romës për Ukrainën gjatë vizitës së Zelenskyt.
Sipas zyrtarëve ukrainas, Berlini dhe Kievi ranë dakord për një paketë mbrojtjeje me vlerë 4 miliardë euro dhe Norvegjia është zotuar për 9 miliardë euro ndihmë.
Veçmas, Mbretëria e Bashkuar ka njoftuar se do të dërgojë 120,000 dronë në Ukrainë këtë vit, në atë që do të shënojë dërgesën më të madhe të armëve deri më tani.
Përveç premtimeve individuale për mbështetje, Zelenskyy po u bën thirrje aleatëve evropianë të vazhdojnë të financojnë një program që lejon blerjen e armëve të prodhuara në SHBA për Ukrainën, veçanërisht sistemet e mbrojtjes ajrore Patriot. /Telegrafi/