Zelensky takon të dërguarit e Trumpit në Kiev, përpjekje e re amerikane për t’i dhënë fund luftës
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka takuar në Kiev të dërguarit e presidentit amerikan Donald Trump, Steve Witkoff dhe Jared Kushner, në kuadër të përpjekjeve të reja diplomatike për t’i dhënë fund luftës Rusi-Ukrainë.
Takimi u zhvillua në qendër të Kievit, në sheshin Sofiiska, menjëherë pas mbërritjes së dy negociatorëve amerikanë në kryeqytetin ukrainas, transmeton Telegrafi.
Kjo është vizita e parë e Witkoff dhe Kushner në Ukrainë në këtë rol dhe vjen vetëm një ditë pasi ata zhvilluan bisedime disaorëshe me presidentin rus Vladimir Putin në Kremlin.
Bisedimet në Moskë zgjatën më shumë se tre orë dhe, ndonëse nuk u njoftua ndonjë marrëveshje konkrete, Shtëpia e Bardhë tha se palët diskutuan “plane konkrete për hapat e ardhshëm”, të cilat pritet të bëhen publike në javët e ardhshme.
Një përfaqësues i Shtëpisë së Bardhë tha se delegacioni amerikan pret që edhe takimet në Kiev të jenë po aq produktive.
Zelensky, para takimit me të dërguarit amerikanë, deklaroi se Ukraina është e gatshme për një dialog konstruktiv dhe se propozimet e Kievit janë tashmë të përgatitura.
We began talks.
Почали перемовини.
🇺🇦 🇺🇸 pic.twitter.com/UkJV6CzOag
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 6, 2026
“Paqja është e nevojshme. Garancitë e sigurisë janë të nevojshme. Nevojitet një paqe dinjitoze pas luftës”, ka deklaruar presidenti ukrainas.
Vizita në Kiev zhvillohet në një moment kritik, pasi përpjekjet diplomatike amerikane për t’i dhënë fund luftës kanë hasur vështirësi, ndërsa çështja territoriale dhe garancitë e sigurisë për Ukrainën mbeten ndër pengesat kryesore.
Megjithatë, Uashingtoni po përpiqet të shfrytëzojë kanalet e drejtpërdrejta me të dyja palët. Pas Moskës, Witkoff dhe Kushner tani janë në Kiev për të dëgjuar qëndrimin e Zelenskyt dhe për të parë nëse ekziston hapësirë për afrimin e qëndrimeve.
Për momentin, një marrëveshje përfundimtare nuk është arritur, por Shtëpia e Bardhë sinjalizon se hapat e ardhshëm të procesit diplomatik mund të bëhen të qartë në javët e ardhshme. /Telegrafi/