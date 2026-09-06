Emisarët e Trumpit në Kiev pas takimit me Putinin: në tryezë plani për t’i dhënë fund luftës
Emisarët amerikanë Steve Witkoff dhe Jared Kushner pritet të takohen të dielën në Kiev me zyrtarë ukrainas, vetëm një ditë pasi zhvilluan bisedime në Moskë me presidentin rus Vladimir Putin për një plan që synon t’i japë fund luftës në Ukrainë.
Witkoff dhe Kushner u takuan me Putinin të shtunën, në një përpjekje për të avancuar nismën e presidentit amerikan Donald Trump për arritjen e një marrëveshjeje paqeje mes Rusisë dhe Ukrainës.
Një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë tha se palët diskutuan “plane konkrete për hapat e ardhshëm”, ndërsa rezultatet e mëtejshme pritet të bëhen publike në javët në vijim, transmeton Telegrafi.
Nga Moska, këshilltari i Kremlinit, Yuri Ushakov, i përshkroi bisedimet si “jashtëzakonisht të sinqerta”, duke thënë se pala amerikane kishte paraqitur disa ide mbi mënyrat e mundshme për arritjen e një marrëveshjeje.
Por Kremlini dërgoi edhe një mesazh të fortë. Sipas Ushakov, pala ruse u tha amerikanëve se Moska është “e bindur” se mund të pushtojë edhe pjesën tjetër të Ukrainës lindore, një deklaratë që tregon se Rusia ende beson se mund të arrijë objektivat e saj përmes forcës ushtarake.
Ndërkohë, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha se kishte zhvilluar gjithashtu bisedë me Witkoff dhe Kushner dhe se Kievi është gati për një “bisedë substanciale”.
Zelensky njoftoi se Ukraina është e gatshme të pezullojë përkohësisht sulmet ajrore ndaj Moskës gjatë periudhës së negociatave dhe kërkoi që Rusia të bëjë të njëjtën gjë ndaj Kievit.
Në të njëjtën linjë, Kremlini njoftoi se Putin ka urdhëruar ndalimin e sulmeve ndaj Kievit për tre ditë, duke nisur nga mesnata e së shtunës, ndërsa emisarët amerikanë zhvillojnë misionin e tyre diplomatik.
Vetë Trump deklaroi të premten se Witkoff dhe Kushner do të udhëtonin drejt Moskës dhe Kievit me një “propozim për t’i dhënë fund luftës”.
Presidenti amerikan tha se dy negociatorët e tij kanë bërë një punë të mirë dhe se ekziston “një shans i mirë” që të arrihet një marrëveshje.
Lufta nisi me pushtimin e plotë rus të Ukrainës në shkurt të vitit 2022 dhe, pas më shumë se katër vitesh luftime, çdo marrëveshje do të përballej me çështje jashtëzakonisht të vështira, veçanërisht për territorin, sigurinë e Ukrainës dhe të ardhmen e territoreve të pushtuara nga Rusia.
Vizita e Witkoff dhe Kushner në Kiev shihet si një moment i rëndësishëm për diplomacinë amerikane: pas Moskës, tani është radha e Kievit të dëgjojë propozimin e Trumpit për mënyrën se si mund të ndalet lufta. /Telegrafi/