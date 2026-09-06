Zelensky tregon se si do të zhvillohen bisedimet me të dërguarit e Trump dhe përfaqësuesit evropianë
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka njoftuar se në Kiev do të zhvillohen disa raunde takimesh diplomatike, në një përpjekje të re për të çuar përpara negociatat për përfundimin e luftës në Ukrainë.
Zelenskyy bëri të ditur se fillimisht do të zhvillojë një takim me të dërguarit specialë të presidentit amerikan Donald Trump, Steve Witkoff dhe Jared Kushner, ndërsa më pas do të zhvillohen bisedime me këshilltarët për sigurinë kombëtare të Francës, Mbretërisë së Bashkuar dhe Gjermanisë.
“Do të ketë një sesion – një bisedë [me Witkoff dhe Kushner]. Pastaj do të ketë një tjetër sesion me këshilltarët evropianë të sigurisë kombëtare. Disa sesione të rëndësishme”, deklaroi Zelensky para takimeve.
Presidenti ukrainas kishte njoftuar më herët se negociatat me Witkoff dhe Kushner kishin nisur në Kiev, transmeton Telegrafi.
Vizita e të dërguarve amerikanë vjen vetëm një ditë pas takimit të tyre me presidentin rus Vladimir Putin në Moskë. Sipas Yuri Ushakov, këshilltarit të Putinit, lideri rus u ka thënë të dërguarve amerikanë se është i bindur se qëllimet e tij të luftës do të realizohen.
Nga ana tjetër, Shtëpia e Bardhë i ka cilësuar bisedimet në Moskë si “substanciale”, duke paralajmëruar se hapat e ardhshëm të procesit diplomatik do të bëhen të ditur në javët në vijim.
Zelensky kishte deklaruar gjithashtu se Ukraina ishte përgatitur t'i priste Witkoff dhe Kushner në aeroport, por sipas tij, Rusia në mënyrë efektive ua pengoi fluturimin drejt Ukrainës.
Tani, pas Moskës, të dërguarit e Trumpit ndodhen në Kiev, ku përballen me qëndrimin e palës ukrainase. Pas takimit me ta, Zelensky pritet të zhvillojë edhe bisedime me përfaqësuesit evropianë.
Kështu, Kievi po bëhet sot qendra e një serie takimesh diplomatike, ku SHBA-ja, Ukraina dhe aleatët kryesorë evropianë po përpiqen të përcaktojnë hapat e ardhshëm të procesit të paqes.
Megjithatë, deklaratat e Moskës tregojnë se rruga drejt një marrëveshjeje mbetet e vështirë, veçanërisht për shkak të dallimeve të thella mbi objektivat e luftës dhe kushtet për përfundimin e konfliktit. /Telegrafi/