Zelensky kritikon lehtësimin e sanksioneve ruse nga Trump
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, kundërshtoi vendimin e Shteteve të Bashkuara për të hequr përkohësisht sanksionet kundër naftës ruse që është tashmë në det, duke thënë se "çdo dollar i paguar për naftën ruse është para për luftën" që Moska po zhvillon kundër vendit të tij.
Të premten, Departamenti i Thesarit i SHBA-së lëshoi një përjashtim të ri që lejonte dorëzimin dhe shitjen e naftës së papërpunuar ruse të sanksionuar në det, në një përpjekje për të lehtësuar presionin mbi çmimet e shkaktuara nga lufta e Iranit, transmeton Telegrafi.
Zelensky tha se më shumë se 110 cisterna nga flota në hije e Moskës ishin aktualisht në det, duke transportuar mbi 12 milionë ton naftë ruse.
Ai tha se mundësia për të shitur naftën pa sanksione do t'i shtojë 10 miliardë dollarë buxhetit të Rusisë, para që Zelensky tha se "konvertohen drejtpërdrejt në sulme të reja kundër Ukrainës".
Zelensky tha se vetëm këtë javë, Rusia ka "lansuar mbi 2,360 dronë, më shumë se 1,320 bomba ajrore të drejtuara dhe gati 60 raketa të llojeve të ndryshme në qytetet dhe komunitetet tona".
Ai tha se Ukraina, e cila goditi dy rafineri ruse dhe disa objekte të tjera, do të vazhdojë përpjekjet e saj për të prishur industrinë e naftës së Rusisë.